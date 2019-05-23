Эстонец возглавил словенскую авиакомпанию: на совещаниях кипят страсти

Кукемельку всего 31 год, но в авиационном бизнесе он сделал впечатляющую карьеру. Он успел поработать директором по развитию эстонской авиакомпании Nordica и председателем правления дочерней компании Nordica - Regional Jet. После ухода из группы Nordica он основал консультационное предприятие NA Advisory. И уже оттуда карьерная дорожка привела его в словенскую авиакомпанию с годовым оборотом 250 млн евро.

"Сначала я был их консультантом, но владельцы компании посчитали, что я мог бы давать свои советы с поста исполнительного директора, с чем сопряжена и ответственность", - сказал Кукемельк, в подчинении которого теперь работает 500 человек.

Собственно, Кукемельк попался на глаза словенцам еще много лет назад, когда Adria была стратегическим партнером Nordica. "Со мной довольно сложно вести переговоры, поэтому было сказано, что будет лучше, если я окажусь с ними в одной лодке", - говорит он.

Каковы первые впечатления Кукемелька о Словении? "В Nordica были эстонцы с относительно низкой температурой воспламенения. Здесь совещания уже начинаются при высокой температуре. В Эстонии ты пытаешься оживить ход собрания, а в Словении скорее приходится лить воду и гасить пламя", - описывает Кукемельк.

Раньше Adria целиком принадлежала государству, но в первой половине 2016 года перешла в частные руки. "В частной фирме решения принимаются гораздо быстрее, и изменения можно сразу же претворить в жизнь. Урок, полученный в школе Nordica таков, что я бы не позволил национализировать Adria, поскольку государство - не очень хороший собственник", - сказал Кукемельк.

В то же время бизнес-модель, по которой действует существующая уже почти 60 лет Adria, схожа с той, что использует Nordica. Правда, если Nordica летает непосредственно из Таллинна, то тактика Adria заключается в том, что она служит мостом между Балканами и Западной Европой. Это означает, что Adria по утрам осуществляет, к примеру, рейсы из Тираны и Скопье в Любляну, откуда дальше можно добраться до Амстердама, Брюсселя или Парижа, а вечером доставляет пассажиров обратно на Балканы.

В конце 2015 года словенские газеты писали, что Adria испытывает крупные финансовые проблемы и вот-вот прикажет долго жить. Кукемельк отметил, что о банкротстве Adria говорится вот уже 57 лет. Хотя прошлый год был для компании сложным и убыточным, в этом году фирме удалось удержаться на плаву. Сейчас финансовое положение можно назвать относительно нормальным. Кукемельк уточняет, что топ-менеджер никогда не скажет, будто все в идеальном порядке.