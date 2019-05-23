Рыйвас – Хельме: экономия на восточной границе – большая глупость

В качестве напоминания: строить современную восточную границу мы решили весной 2015 года и тогда мы выделили на это 70 миллионов евро. Первое правительство Ратаса уменьшило эту сумму почти наполовину (под предлогом, что государство не успевает строить быстрее, чем на 10 миллионов в год). Ради того, чтобы сэкономить еще десять или двадцать миллионов, нельзя отказываться от нормального строительства восточной границы. Кроме того, разве EKRE не обещала политику «границу на замок» и даже военнослужащих на границе? А теперь они прореживают единственную границу, которая на самом деле должна выдерживать?» - заметил Рыйвас.