Чт, 23.05.2019
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Водителя туристического автобуса, попавшего в ДТП в Италии, обвинили в убийстве и причинении вреда здоровью

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В Италии автобус с туристами попал в ДТП.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

35-летнего итальянца-водителя попавшего в ДТП туристического автобуса официально обвинили в убийстве и в причинении вреда здоровью пассажиров, сообщает агентство ANSA. В настоящий момент водитель автобуса находится под стражей. Ожидается, что в течение дня его арест будет одобрен судебным следователем, передает Newsru.

Как уточняет газета La Stampa, водитель мог отвлечься на панель управления автобусом, в результате чего потерял контроль над машиной. Признаков торможения при расследовании аварии обнаружено не было. Последствия аварии могли быть серьезнее, но деревья по бокам трассы смягчили падение автобуса.

Накануне на трассе в районе города Сиена перевернулся пассажирский автобус, на котором путешествовали 55 русскоговорящих туристов. Все они направлялись из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену на экскурсию. Погибла одна женщина, гражданка России, сопровождавшая туристическую группу, еще 19 россиян пострадали.

Сообщалось, что 35-летний водитель заменял работника, которому нужно было отдохнуть. Сразу после ДТП он позвонил ему, говоря: "Я упал, я упал". Также известно, что водитель был владельцем компании по прокату автобусов. По словам представителя полиции, мужчину проверили на наличие в его крови алкоголя, но тест оказался отрицательным.

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