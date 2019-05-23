Водителя туристического автобуса, попавшего в ДТП в Италии, обвинили в убийстве и причинении вреда здоровью

Как уточняет газета La Stampa, водитель мог отвлечься на панель управления автобусом, в результате чего потерял контроль над машиной. Признаков торможения при расследовании аварии обнаружено не было. Последствия аварии могли быть серьезнее, но деревья по бокам трассы смягчили падение автобуса.

Накануне на трассе в районе города Сиена перевернулся пассажирский автобус, на котором путешествовали 55 русскоговорящих туристов. Все они направлялись из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену на экскурсию. Погибла одна женщина, гражданка России, сопровождавшая туристическую группу, еще 19 россиян пострадали.