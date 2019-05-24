Привычки, которые выдают бедность даже в роскошной квартире

Что же делать? Отдать предпочтение не столь дорогим, но функциональным вещам, которые действительно необходимы, и просто не выставлять их напоказ. А если какая-нибудь подруга надует губы при виде скромного «Самсунга» на вашей кухне – просто достаньте из него ананас и бутылочку хорошего шампанского.

Нужно признаться, что нежелание расставаться с привычными и любимыми вещами, даже когда они потеряли свой первоначальный вид, есть у многих, если не у всех. А это и выдает бедность.

Люди с достатком никогда не пьют из кружек с отбитой ручкой и не жарят яичницу на доисторической сковороде. В ванной комнате должен лежать хороший кусок мыла, а не обмылок. Забываете менять? Поставьте дозатор с жидким мылом.

А еще одна беда – наличие в квартире тайного места со всяким хламом. Обычно это балкон. Бывало, любуешься роскошным интерьером, заглянешь за штору, а там – мятые ящики с барахлом или того лучше – рассада помидоров на подоконнике. Всё, тут вы и попались.

У людей, которые на самом деле не имеют шикарного дохода, часто наблюдается склонность к королевским интерьерам. Они будут ездить на автобусе, но дома их встречают греческие колонны или позолота в стиле барокко. И что самое ужасное – все это богатство втиснуто в двухкомнатную хрущевку!

Если у вас есть стремление к рукоделию – совсем необязательно заполнять им интерьер. Остановитесь! Ничто так не портит интерьер, как неумелые поделки. Храните свои шедевры в укромном месте и при желании просто покажите их гостям. Так будет лучше.

Богатые люди не вешают на стены репродукции. Это факт. И даже если им очень нравится Дали, они поедут любоваться на него в испанский музей, а не станут заказывать печать репродукции на холсте и вывешивать ее на стене.

Стремление повесить "Джоконду" в спальне будет говорить не о вашем поклонении Леонардо, а о желании пустить пыль в глаза. Но если вы дня не можете прожить без "Девочки на шаре" или "Черного квадрата", есть интересный вариант: закажите ручной гобелен с этим изображением или обои во всю стену. Тогда ваше любимое произведение станет оригинальной частью интерьера без намека на подделку.