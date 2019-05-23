Хельме - о почтовом кризисе: справляется ли руководство с работой?

Министр финансов подчеркнул, что хотя Eesti Post входит в зону ответственности министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго, деятельность предприятия - тема политическая.

"Мы знаем, что зарплаты почтальонов - это, по сути, минимальные зарплаты, и это, естественно, не мотивирует в достаточной степени; текучесть кадров высока; корректность кадров оставляет желать лучшего", - описал ситуацию Хельме.

Ранее глава Eesti Post Анси Арумеэль в комментарии Postimees сетовал на то, что из-за низких зарплат почтальонов не хватает, вследствие чего страдает уровень услуги по доставке почты.

Eesti Post предлагает государству не извлекать в этом году дивиденды, а направить эти деньги в инвестиции и на зарплаты. "Я с таким подходом не согласен", - заявил Хельме. Он добавил, что речь идет о госпредприятии, которое является монополистом в своей области и зарабатывает хороший доход. По его словам, следует задаться вопросом, насколько хорошо осуществляется управление фирмой.

"У всех компаний время от времени возникает искушение заявить собственникам, что нам-де проще жить, если вы не требуете с нас дивидендов. Я не должен с этим соглашаться", - заявил он, отметив при этом, что если фирма не может приспособиться к изменившимся требованиям рынка и потребительским привычкам, она должна подумать о том, что ей следует поменять.

Премьер-министр Юри Ратас сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что ситуация с фирмой Omniva поднималась в ходе обсуждения бюджета на мызе Вихула. "У нас есть новый министр, который обещал в ближайшее время встретиться с ними. Моя позиция такова, что Omniva должна обеспечить доставку почты на дом в том числе и в выходные", - сказал Ратас.

Член правления Omniva Кайда Каулер заверила, что предприятие полностью согласно с точкой зрения премьер-министра Ратаса.

"Eesti Post должна обеспечивать и обеспечивает доставку почты на дом, в том числе по выходным. Мы еще раз заверяем, что продоложим субботнюю доставку и в дальнейшем, как того требует от нас закон", - заявила Каулер.

"Упомянутая вчера в интервью Vikerraadio идея о том, что в будущем письма и газеты можно будет получать в посылочных автоматах, если того захочет клиент, была лишь мыслью на тему будущих возможностей. Eesti Post по-прежнему доставляет газеты и письма до почтовых ящиков", - отметила она.