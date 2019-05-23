Чт, 23.05.2019
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Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

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Kadunud on 46-aastane Janek.

ФОТО: Politsei

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что, начиная с вечера 20 мая, неизвестно местонахождение Янека, который проживает в Раквере. 

Также нет данных о местонахождении его автомобиля Nissan Qashqai +2, на котором он уехал в понедельник утром. У него два номера телефона, но оба отключены.

Рост Янека примерно 180 см, у него темные волосы, на правой ноге имеется шрам. Он был одет в полосатую рубашку с короткими рукавами светлого цвета и шорты серого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Янека, просят связаться с полицией по телефону 112 или написать на электронную почту jaagup.nommeloo@politsei.ee.

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