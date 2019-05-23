Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

Также нет данных о местонахождении его автомобиля Nissan Qashqai +2, на котором он уехал в понедельник утром. У него два номера телефона, но оба отключены.

Рост Янека примерно 180 см, у него темные волосы, на правой ноге имеется шрам. Он был одет в полосатую рубашку с короткими рукавами светлого цвета и шорты серого цвета.