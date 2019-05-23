В Кохтла-Ярве откроется представительство Дома эстонского языка

Дом эстонского языка работает в составе Фонда интеграции, чтобы все желающие говорить по-эстонски и знать эстонскую культуру получали поддержку в виде обучения и консультаций. Для этого в сентябре 2018 года в Таллине и Нарве к работе приступили команды преподавателей и консультантов.

«Один из принципов работы Дома эстонского языка заключается в том, что работа ведется не только в офисе. Например, мы обучали эстонскому языку в Нарвской библиотеке и нарвском кинотеатре Apollo. Также мы давали персональные консультации на общественных мероприятиях по всему Ида-Вирумаа. Теперь мы готовы обслуживать заинтересованных в наших услугах людей вне стен нашего офиса на постоянной основе. Для этого мы готовы открыть представительства в тех регионах, где интерес к нашим услугам наиболее высок. Начнем мы с Кохтла-Ярве», – пояснила руководитель Нарвского дома эстонского языка Маргарита Кялло.

Представительство дома эстонского языка приступит к регулярной работе в помещениях Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета в сентябре текущего года.

«В следующий вторник мы предложим заинтересованным в изучении эстонского языка и культуры жителям Кохтла-Ярве и его окрестностей возможность опробовать наши услуги и заблаговременно спланировать свое участие. Например, можно будет подобрать подходящую форму обучения в ходе персональной консультации, попрактиковаться в эстонском языке на встрече в языковом кафе, и, кроме того, ознакомиться с осенней учебной программой. Приглашаем всех желающих на инфочас, который начнется в 17:30 в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета Вирумаа», – говорит Кялло.

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета рассматривает данное сотрудничество как отличную возможность изучения языка и культуры.

«В хорошем смысле с завистью читаю, какие мероприятия Дом эстонского языка организует, и искренне радуюсь, что теперь они будут работать и в Кохтла-Ярве. Будем рады и тем, для кого эстонский – родной, ведь совместные мероприятия увлекательнее», - сказала руководитель языкового центра Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Кайре Виль.