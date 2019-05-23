Молодой учитель из Таллинна в один миг разбогател на 400 000 евро

Победителем оказался проживающий в Таллинне молодой человек, который работает учителем в школе. Время от времени он покупает лотереи и также смотрит передачу с розыгрышами, поскольку, по его словам, это приятное развлечение для вечера буднего дня. О победе он узнал из телепередачи.

Большой выигрыш оказался полной неожиданностью и он пока еще не придумал, как потратит эти деньги. Они с женой уже давно мечтали приобрести свой дом, возможно, теперь мечта станет явью.