Молодой учитель из Таллинна в один миг разбогател на 400 000 евро

Вчера, 22 мая, в телепередаче Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 405 230,90 евро. Сегодня победитель пришел оформлять свой выигрыш, сообщает директор по маркетингу и продажам Eesti Loto AS Аннели Луйкмель.
Победителем оказался проживающий в Таллинне молодой человек, который работает учителем в школе. Время от времени он покупает лотереи и также смотрит передачу с розыгрышами, поскольку, по его словам, это приятное развлечение для вечера буднего дня. О победе он узнал из телепередачи.
Большой выигрыш оказался полной неожиданностью и он пока еще не придумал, как потратит эти деньги. Они с женой уже давно мечтали приобрести свой дом, возможно, теперь мечта станет явью.
Делясь своими эмоциями по поводу выигрыша, он признался, что до конца еще не осознал, что стал победителем. Но отметил, что выигрыш ничего не поменяет в его профессиональной деятельности: он только еще сильнее осознал, что профессия учителя — это его призвание.