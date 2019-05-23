Россия сломила сопротивление США, игра оставила вопросы

Россия и США - всегда непредсказуемая встреча. Хоть какие составы - звездные у России или СССР и абсолютно средние у США, вспомним 1980 и 2013 годы, американцы настраиваются на россиян так же, как и на кандацев, своих самых непримиримых соперников.

Россияне в последний раз проигрывали в 1/4 финала американцам в 2013 году 3:8, причем в составе россиян были и сегодня бегавшие по словацкому льду Ковальчук, Овечкин, Кузнецов... Хоккеисты об этом наверняка помнили, как позабыли об том поражении российские СМИ, традиционно закидывавшие шапками любого соперника, считая "Красную машину" непобедимой хоть с олимпийской Канадой, хоть с получеккерской командой США.

Но слабые места есть и у россиян: по сути, чемпионат играет только одна тройка, изредка вступали в дело Евгений Дадонов да чеккеры Иван Телегин и Сергей Андронов. Ковальчук, Малкин, Овечкин Кузнецов работают вхолостую. Спасало Россию только третье звено где собраны два игровика Никита Гусев и Никита Кучеров и отличный ту-вэй Артем Анисимов, которому и самому нечужды бомбардирские подвиги - 20 шайб форвард "Чикаго" за сезон забить может легко.

Тройка Кучеров-Анисимов-Гусев и в этом матче была у России ведущей. Может, это обусловлено тем, что "Чикаго" Анисимова, "Тампа" Кучерова, СКА Кучерова закончили борьбу в плей-офф или же вообще не попали туда довольно давно, поэтому свежесть игроков позволяет им показывать искрометный хоккей и тащить сборную России к вершинам чемпионата мира. Интересный факт: Гусев и Кучеров могли стать одноклубниками но тогдашний генменеджер "Молний" Стив Айзерман, выбрав Гусева на драфте НХЛ спихнул права на форварда "Лас-Вегасу". Теперь же руководство "Болтс" кусает локти: химия у Никит отменная.

Американцы после первой атаки на ворота Андрея Василевского получили шайбу в свои ворота: ошибся вратарь США и "Нью-Джерси" Кори Шнайдер, а Никита Гусев отправил шайбу в сетку после дальнего броска Михаила Сергачева. Вторая шайба в ворота США случилась через 13 минут и стала результатом взаимодействия все тех же лиц третьей пятерки: Сергачев сумел прошить Шнайдера и на табло воцарились комфортные, но ничего не гарантирующие 2:0.

А далее американцы начали постепенно перехватывать инициативу: пошли моменты у Дебринкета, Кейн и Келлер вываливались периодически в опасные отрывы. В начале второго периода Россия как-то неожиданно увяла, США включили скорости, выпустили в одном сочетании Джонни Годро с Патриком Кейном и на 23-й минуте проблемы в российской обороне дали знать завываение сирены: Бреди Шэй из правого круга вбрасывания, прада с рикошетом, сократил отставание до минимума. Ничью мог делать через две минуты кто-то из "звездно-полосатых" после передачи Годро, но Вячеслав Гавриков в последний момент прервал передачу игрока "Калгари".