Чт, 23.05.2019
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Россия сломила сопротивление США, игра оставила вопросы

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BRATISLAVA, SLOVAKIA - MAY 23, 2019: The USA's James van Riemsdyk, Russia's Dinar Khafizullin and goalie Andrei Vasilevsky (L-R) in action in the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship quarter-final match between Russia and the USA at Ondrej Nepela Arena. Alexander Demianchuk/TASS

ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Сборная России, одержавшая на групповом этапе хоккейного чемпионата мира семь побед из семи возможных, провела поединок 1/4 финала против команды США. Не самые звездные американцы сумели изрядно потрепать нервы команде Ильи Воробьева, проиграв с минимальным счетом 3:4.

Россия и США - всегда непредсказуемая встреча. Хоть какие составы - звездные у России или СССР и абсолютно средние у США, вспомним 1980 и 2013 годы, американцы настраиваются на россиян так же, как и на кандацев, своих самых непримиримых соперников.

Россияне в последний раз проигрывали в 1/4 финала американцам в 2013 году 3:8, причем в составе россиян были и сегодня бегавшие по словацкому льду Ковальчук, Овечкин, Кузнецов... Хоккеисты об этом наверняка помнили, как позабыли об том поражении российские СМИ, традиционно закидывавшие шапками любого соперника, считая "Красную машину" непобедимой хоть с олимпийской Канадой, хоть с получеккерской командой США.

Но слабые места есть и у россиян: по сути, чемпионат играет только одна тройка, изредка вступали в дело Евгений Дадонов да чеккеры Иван Телегин и Сергей Андронов. Ковальчук, Малкин, Овечкин Кузнецов работают вхолостую. Спасало Россию только третье звено где собраны два игровика Никита Гусев и Никита Кучеров и отличный ту-вэй Артем Анисимов, которому и самому нечужды бомбардирские подвиги - 20 шайб форвард "Чикаго" за сезон забить может легко.

Тройка Кучеров-Анисимов-Гусев и в этом матче была у России ведущей. Может, это обусловлено тем, что "Чикаго" Анисимова, "Тампа" Кучерова, СКА Кучерова закончили борьбу в плей-офф или же вообще не попали туда довольно давно, поэтому свежесть игроков позволяет им показывать искрометный хоккей и тащить сборную России к вершинам чемпионата мира. Интересный факт: Гусев и Кучеров могли стать одноклубниками но тогдашний генменеджер "Молний" Стив Айзерман, выбрав Гусева на драфте НХЛ спихнул права на форварда "Лас-Вегасу". Теперь же руководство "Болтс" кусает локти: химия у Никит отменная.

Американцы после первой атаки на ворота Андрея Василевского получили шайбу в свои ворота: ошибся вратарь США и "Нью-Джерси" Кори Шнайдер, а Никита Гусев отправил шайбу в сетку после дальнего броска Михаила Сергачева. Вторая шайба в ворота США случилась через 13 минут и стала результатом взаимодействия все тех же лиц третьей пятерки: Сергачев сумел прошить Шнайдера и на табло воцарились комфортные, но ничего не гарантирующие 2:0.

А далее американцы начали постепенно перехватывать инициативу: пошли моменты у Дебринкета, Кейн и Келлер вываливались периодически в опасные отрывы. В начале второго периода Россия как-то неожиданно увяла, США включили скорости, выпустили в одном сочетании Джонни Годро с Патриком Кейном и на 23-й минуте проблемы в российской обороне дали знать завываение сирены: Бреди Шэй из правого круга вбрасывания, прада с рикошетом, сократил отставание до минимума. Ничью мог делать через две минуты кто-то из "звездно-полосатых" после передачи Годро, но Вячеслав Гавриков в последний момент прервал передачу игрока "Калгари".

Дальше опять нчего не получалось у Овечкина в атаке, а в обороне начался пожар, который, впрочем не перекинулся на вратаря Андрея Василевского: опасные атаки США во второй половине периода российский кипер гасил с завидным хладнокровием.

Третий период начался с ошибки россиян в обороне, которую США использовать не сумели и практически сразу отличилась снова третья пятерка, в которую был отправлен номинально 13-й форвард сборной России Кирилл Капризов: перехват Сергачева в средней зоне, пас на выход два в одного, Гусев с левого края отдает Капризову, бросок и шайба заходит рикошетом от штанги - 3:1. Кучеров с Гусевым через минуту могли делать счет 4:1, но там уже творил чудеса Кори Шнайдер. Прошла пара минут и соперники обменялись голами: на шайбу Ноа Хэнифина россияне ответили голом Михаила Григоренко с передач Дадонова и Малкина -4:2.

В последние десять минут пошел открытый хоккей, с обилием броском, контр- и просто атак. Американцы, сняв вратаря на 57-й минуте, устроили россиянам штурм, который за две минуты до конца встречи окончился голом: Дебринкет после передачи Кейна поразил ворота россиян. Сначала показалось, что игрок "Чикаго" был в площади ворот, но арбитры, посмотрев кино, решили шайбу засчитать - 4:3. Сравнять счет сборной США все-таки не удалось. Илья Воробьев выпустил полуатакующий-полусдерживающий состав на последние секунды и даже сами россияне были ближе к пятой шайбе, чем США к ничейной.

Теперь в субботу Россия сыграет полуфинальный матч с соперником, который определится сегодня вечером. США хоть и не поставили перед командой Ильи Воробьева сверхзадач, но будущему оппоненту россиян на слабые места указали: периодические "проседы" в каждом из периодов минут на пять, когда у ворот россиян можно творить все что угодно, а также всего одна "решающая" пятерка. С канадцами такой трюк может у россиян и не пройти...

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