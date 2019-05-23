В ЕС резко подорожала свинина: смотрите, как изменились цены в Эстонии

Цена свинины в Латвии в марте 2019 года выросла на 3,5% по сравнению с февралем этого года, но была в среднем на 9,1% ниже, чем в марте 2018 года, свидетельствуют данные Министерства земледелия Латвии. В Эстонии цена на свинину была в марте на 0,4% ниже, чем в феврале этого года, в Польше на 7,1% выше, в Германии - на 4,8% выше, а в Дании на 3,4% выше, чем месяц назад.

Средняя цена свиной туши в ЕС в марте этого года составила 142,1 евро за 100 кг, Германии 150 евро, в Эстонии - 145,4 евро, в Польше - 136,5 евро, в Дании - 133,7 евро, в Литве -129,7 евро а в Латвии - 135,3 евро за 100 кг.

Министерство земледелия Латвии сообщает, что объем импорта свинины в ЕС с января по февраль этого года (данные за март недоступны) уменьшился на 14,3%. В мировом масштабе импорт уменьшился у Китая (-35%), Швеции (-32%) и Чили (-2%).

В то же время объем экспорта в ЕС увеличился на 5,8%. Экспорт вырос в Китай (+13%), Японию (+8%),Филиппины (+18%), а уменьшился в Корею (-17%) и Гонконг (-27%).