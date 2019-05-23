Несчастный случай на стройплощадке в Финляндии: рабочий упал с 20 метров и погиб

В Финляндии на строительной площадке центра логистики немецкой торговой сети Lidl произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Yle со ссылкой на Полицейское управление Восточной Уусимаа.
По данным полиции, мужчина 1961 года рождения упал с высоты 20 метров и скончался на месте. Он выполнял работы на крыше здания, и падение произошло по неизвестной причине.
В пресс-службе Lidl уточняют, что несчастный случай произошел на площадке, где идут работы по расширению логистического центра. Пресс-служба подтверждает то, что выяснением обстоятельств занимаются полиция и региональная администрация.
Площадь логистического центра, находящегося в городе Ярвенпяя, составляет 60 000 квадратных метров. Он был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Основное здание планируют расширить еще на 12 500 квадратных метров к концу года.