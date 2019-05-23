Несчастный случай на стройплощадке в Финляндии: рабочий упал с 20 метров и погиб

По данным полиции, мужчина 1961 года рождения упал с высоты 20 метров и скончался на месте. Он выполнял работы на крыше здания, и падение произошло по неизвестной причине.

В пресс-службе Lidl уточняют, что несчастный случай произошел на площадке, где идут работы по расширению логистического центра. Пресс-служба подтверждает то, что выяснением обстоятельств занимаются полиция и региональная администрация.