В Риге поймали граждан Эстонии с размешанным в ложке героином

Прибывшие на место происшествия стражи порядка исследовали указанную территорию и нашли автомобиль. Мужчины, заметив приближение полиции, заметно встревожились. Один из них взял пакетик со шприцами, который попытался спрятать под сиденьем.

В свою очередь на панели машины была закреплена ложка с жидкостью неизвестного происхождения.

Принимая во внимание, что у одного из мужчин был замечен нож, им приказали выйти из машины.

По просьбе полиции мужчины указали на документы, оставленные в машине. Проверка данных показала, что они - граждане Эстонии. На вопрос, что находится в ложке, один из мужчин рассказал, что там героин.

Задержанные утверждали, что нашли наркотики на улицы и не планировали их употреблять.

По наблюдениям стражей порядка, граждане Эстонии могли находиться в состоянии наркотического опьянения.