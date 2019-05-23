Чт, 23.05.2019
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В Риге поймали граждан Эстонии с размешанным в ложке героином

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ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

19 мая в 16:14 сотрудники муниципальной полиции Риги получили информацию, что в автомобиле Renault на улице Маскавас двое мужчин, возможно, употребляют наркотики, передает Rus.TVNET.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка исследовали указанную территорию и нашли автомобиль. Мужчины, заметив приближение полиции, заметно встревожились. Один из них взял пакетик со шприцами, который попытался спрятать под сиденьем.

В свою очередь на панели машины была закреплена ложка с жидкостью неизвестного происхождения.

Принимая во внимание, что у одного из мужчин был замечен нож, им приказали выйти из машины.

По просьбе полиции мужчины указали на документы, оставленные в машине. Проверка данных показала, что они - граждане Эстонии. На вопрос, что находится в ложке, один из мужчин рассказал, что там героин.

Задержанные утверждали, что нашли наркотики на улицы и не планировали их употреблять.

По наблюдениям стражей порядка, граждане Эстонии могли находиться в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия была вызвана Госполиция, которая занялась этим делом.

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