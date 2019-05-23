Чт, 23.05.2019
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В Эстонии появилась первая женщина-пробст

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Катрин-Хелена Мельдер

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Синод Ярваского пробства лютеранской церкви в среду избрал новым пробстом пастора Ярва-Яаниского прихода Катрин-Хелену Мельдер, которая за 800-летнюю историю церкви в Эстонии стала первой женщиной-пробстом, пишет Järva Teataja.

Мельдер была избрана тайным голосованием, за нее было подано 28 голосов, два члена синода были против, а один воздержался.

Мельдер подтвердила, что останется также и пастором Ярва-Яаниского прихода.

Пробство объединяет несколько приходов и возглавляется пробстом.

Как отметила Мельдер, поскольку пробсты входят в так называемую команду архиепископа, Ярваскому синоду ее кандидатуру представил архиепископ Урмас Вийлма.

Ярваского пробста утвердит 4 июня консистория.

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