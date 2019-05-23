Группы быстрого реагирования нуждаются в сотрудниках: кто подходит для этой работы?

"Основную часть рабочего дня сотрудника группы быстрого реагирования, в отличие от других служб, составляет тренировка, приблизительно четыре часа в день, – рассказал руководитель оперативного центра Идаской префектуры полиции Иван Последов.

Помимо полицейской работы подразделение выполняет функции, связанные с охраной границы, и принимает участие в операциях Европейского агентства погранохраны Frontex. "Требования к будущим сотрудникам подразделения довольно высокие: необходимо иметь хорошее здоровье и крепкую психику", – пояснил Последов.