Фото: поступила в продажу одна из самых приятных квартир Таллинна

На улице Вана-Каламая продается трехкомнатная квартира, с которой трудно конкурировать - так она удобна и уютна.

Квартире площадью 75 м2 принадлежит огромная терраса площадью 28 м2, таким образом жилое пространство становится равным 103 квадратным метрам.

ФОТО: KV.EE

Дом, в котором находится квартира, расположен в уникальном месте: до Каларанна буквально 150 метров, а из окон открывается вид на море, Летную гавань и Батарею.

Жилище стильно декорировано. На полу паркет, внутренние двери из белого дуба. Кухонная мебель сделана на заказ в фирме Arens.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на третьем этаже четырехэтажного дома с лифтом. За дополнительную плату можно приобрести два парковочных места в подземном гараже и кладовку на нулевом этаже.