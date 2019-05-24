Пт, 24.05.2019
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  • Фото: поступила в продажу одна из самых приятных квартир Таллинна

Фото: поступила в продажу одна из самых приятных квартир Таллинна

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ФОТО: KV.EE

По мнению портала Kodustiil, эта квартира является самой приятной квартирой в Таллинне. Хотите проверить?

На улице Вана-Каламая продается трехкомнатная квартира, с которой трудно конкурировать - так она удобна и уютна. 

Квартире площадью 75 м2 принадлежит огромная терраса площадью 28 м2, таким образом жилое пространство становится равным 103 квадратным метрам.

ФОТО: KV.EE

Дом, в котором находится квартира, расположен в уникальном месте: до Каларанна буквально 150 метров, а из окон открывается вид на море, Летную гавань и Батарею.   

Жилище стильно декорировано. На полу паркет, внутренние двери из белого дуба. Кухонная мебель сделана на заказ в фирме Arens. 

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на третьем этаже четырехэтажного дома с лифтом. За дополнительную плату можно приобрести два парковочных места в подземном гараже и кладовку на нулевом этаже.   

Больше информации на портале KV.EE.

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