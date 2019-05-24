Пт, 24.05.2019
Намного приятнее жить под щебетание птиц под деревьями на берегу лесного озера, чем в ласнамяэском панельном доме. Яанус Виханд

Фото: пожар уничтожил певческую сцену

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За несколько минут до полуночи спасателям поступило сообщение о том, что в Ляэне-Вирумаа в Ракке открытым пламенем горит местная певческая сцена, пишет Postimees.

По словам спасателей, зарево от пожара было видно уже издалека. На месте выяснилось, что спасти сцену уже не удастся, поэтому в первую очередь пришлось защищать лес.

Поскольку огонь достигал верхушек деревьев и лес был всего в нескольких метрах, существовала серьезная угроза распространения огня, но ее удалось предотвратить.

На месте работали спасатели из Вяйке-Маарья, Коэру и Йыгева, а также волонтеры.

По информации спасателей, у сцены не было тока. Подозревают поджог. Однако официальную причину установит следствие.

В результате пожара никто не пострадал.

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