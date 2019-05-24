Финны согласились на встречу с Россией

Фантастической победа финнов может казаться только тем, кто не в курсе того, кто является главным тренером сборной Суоми - Юкка Ялонен, один из символов умнейшей тактически финской школы тренеров. Что могли противопоставить игроки финского чемпионата (в большинстве своем), шведским НХЛ-овским звездам? Только прессинг, битву на каждом участке льда и куча бросков, в надежде, что количество перерастет в качество.

Так и получилось, правда с одной оговоркой, что шведы могли выиграть и должны были, но после счета 1:3, показалось, что на шведов и их тренера Рикарда Гренборга накатило удовлетворение от проделанной работы и дальше можно уже сыграть в полноги. А то и в четверть.

За третий период шведские хоккеисты нанесли всего два (!) броска по воротам сборной Финляндии, в то время, как Суоми пыталась сравнять счет, яростно атакуя ворота Лундквиста. За две минуты до конца встречи Ялонен взял таймаут, снял вратаря и очень долго с помощниками объяснял нарисованные на планшетки схемы действия на оставшиеся минуты. Все, как Юкка и чертил, сработало: шайбу завезли в зону , шведам, конечно удалось оттенснить соперника в угол своей половины, но это было только на руку финнам: пока у борта мутузили Какко, забыли про оставшегося перед воротами Нико Оямяки: его бросок Лундквист отбил, далее Микко Лехтонен пытался добавить шайбы, но с рикошетом она отскочила к двухметровому гиганту Марко Анттиле, который и сравнял счет : 4:4.

А в овертайме точку поставил герой встречи, Сакари Маннинен. Нападающий "Йокерита" успел оформить ассистентский хет-трик, к которому добавил гол в овертайме, выведший финнов в 1/2 финала с составам, которому пророчили максимум 1/4 финала...