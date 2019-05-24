Вонь, насилие и бессчетные предписания: из самого проблемного дома по уходу пропали три человека

По данным Департамента здоровья, этот дом по уходу чрезвычайно проблемный, в отношении него едва ли не чаще всего в Эстонии начинали производства. За последние пять лет свыше 30 раз сообщалось о сбежавших оттуда людях, пишет Postimees.

Жильцы находящегося в волости Люганузе (Ида-Вирумаа) дома по уходу Аа - пожилые, бывшие заключенные, алкоголики, душевнобольные или просто люди, которых перемолола жизнь. У большинства нет семьи, их направили сюда местные самоуправления. «Если у кого-то есть родственники, и они понимают, что там происходит, то они часто быстро увозят их», - говорит бывший бухгалтер дома по уходу Тийна Самм.

В солнечный день после двухчасовой поездки на машине мы приближаемся к дому по уходу, находящемуся во дворе старой мызы Аа. Жильцы вышли насладиться погодой. Они сидят молча по парам у бетонной ограды, когда хозяин дома - черноволосый, невысокого роста 46-летний Янек Лайнъярв спешит нас поприветствовать.

21.05.2019. Дом по уходу Аа. FOTO: ERIK TIKAN/ Postimees grupp ФОТО: Erik Tikan / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Понятно, что для него приезд журналистов - шанс обелить репутацию. После критического письма, отправленного канцлером юстиции, и опубликованных СМИ фотографий помещения, в котором людей держали в нечеловеческих условиях, заведующий домом по уходу Лайнъярв хочет объяснить, что все это ошибка. Однако он не разрешает журналистам говорить с жильцами и работниками. «Слушай, это как в фильме "Остров проклятых"», - тихо говорит фотограф Эрик Тикан, имея в виду голливудский психологический триллер с Леонардо Ди Каприо в главной роли о находящейся на острове психиатрической клинике, откуда невозможно сбежать.

Лайнъярв впускает нас внутрь, проводит мимо крепкого охранника, и в нос ударяет сильный запах сигарет, затхлости и смесь других необъяснимых запахов. В здании сумрачно, старые стены, потолки и мебель. «Ну, чувствуете запах мочи? Не чувствуете, не так ли?» - говорит Лайнъярв.

На нем рубашка поло бренда Ralph Lauren, кеды Lacoste, на руке - дорогие часы, он ведет нас в свой кабинет. «Я не знаю, как много ты знаешь о домах призрения? Мест для людей с особыми потребностями просто недостаточно. У нашего заведения нет проблем с деньгами, но у государства денег мало», - говорит Лайнъярв. По его мнению, проблема в том, что государству дешевле помещать людей с особыми потребностями в общие дома по уходу и оставлять их в ведении волости.

Трое без вести пропавших

Идем на обход. Всего в доме свыше 130 жильцов, но в коридоре тихо. Выехавшие из своих комнат бесстрастно сидящие в инвалидных креслах люди находятся в стенах, которые нуждаются в ремонте уже несколько десятилетий.

Большая часть жильцов покидает дом ногами вперед - еще четыре года назад их хоронили на участке в паре сотен метров отсюда, - но многие уходят сами.

За последние пять лет в полицию сообщили о пропавших людях не менее 31 раза. Кто-то пытался вернуться в родные места, двух человек нашли позже мертвыми в сарае и в роще. По меньшей мере три человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Количество жильцов дома по уходу вызвало вопросы и в 2001 году, когда Йыхвиская городская управа пришла проверить, соответствуют ли действительности данные о количестве жильцов, которые предоставило чиновникам руководство дома по уходу.