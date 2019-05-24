Пт, 24.05.2019
Когда EKRE обещает защитить нас от натиска меньшинств, лично я не чувствую, что геи или евреи мне угрожают. Андрус Ансип
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Обвиненному в домашнем насилии российскому хоккеисту разрешили вернуться в Америку

Обвиненному в домашнем насилии российскому хоккеисту разрешили вернуться в Америку

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ice Hockey - Pyeongchang 2018 Winter Olympics - Men's Preliminary Round Match - Olympic Athletes from Russia v U.S. - Gangneung Hockey Centre, Gangneung, South Korea - February 17, 2018 - Olympic Athlete from Russia Vyacheslav Voinov celebrates. REUTERS/Brian Snyder

ФОТО: BRIAN SNYDER/REUTERS

Арбитражный суд принял решение о сокращении дисквалификации в НХЛ защитника Вячеслава Войнова, передает sports.ru.

НХЛ дисквалифицировала россиянина на весь следующий сезон. После чего хоккеист подал апелляцию на это решение.

В результате арбитр поддержал наказание НХЛ для Войнова, но внес в дисквалификацию 41 матч нынешнего сезона. В связи с этим Войнов сможет вернуться на лед, отбыв еще 41 матч дисквалификации.

Напомним, что в 2015 году хоккеист провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги.

После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен под стражу. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.

В июле этого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Он пытался добиться приостановления дисквалификации и вернуться в лигу. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ