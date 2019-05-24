Задержание Джулиана Ассанжа. ФОТО: Скриншот с видео

Министерство юстиции США выдвинуло новые обвинения против Джулиана Ассанжа, теперь уже по 17 пунктам. В их числе - публикация секретных документов, которая, по мнению основателя Wikileaks, защищена поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Основателя Wikileaks обвиняют также в незаконном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны.

К такой информации, в частности, относятся имена агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии, которые могли быть опубликованы Wikileaks.

Ранее Ассанжу было предъявлено лишь одно обвинение - в сговоре с бывшим аналитиком разведки Брэдли Мэннингом (теперь Челси Мэннинг), с целью взлома компьютерной сети Пентагона и получения доступа к секретной информации.

Новые обвинения существенно меняют ситуацию вокруг дела Ассанжа, так как они предусматривают намного более серьезные последствия для обвиняемого, если будут доказаны.

По словам официальных представителей министерства юстиции, максимальное наказание по каждому из пунктов обвинения составляет 10 лет заключения.

С другой стороны, обвинение в публикации каких-либо материалов позволяет защите Ассанжа апеллировать к первой поправке к Конституции США и поднимать вопрос о нарушении свободы слова.

Wikileaks называет себя средством массовой информации. С 1971 года, после решения Верховного суда по делу федерального правительства против газеты New York Times, СМИ в США имели возможность беспрепятственно публиковать сведения, официально отнесенные к государственной тайне, ссылаясь на свое конституционное право.

Ассанжу обвинения в публикации секретных материалов ранее не предъявлялись. В частности, юристы прежней администрации Обамы посчитали, что невозможно будет доказать суду, чем Wikileaks принципиально отличается от традиционных СМИ.

20 августа 2010 года в Швеции Джулиану Ассанжу было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании, которое он сам считает сфабрикованным.

Дело неоднократно закрывалось и вновь возобновлялось, а сам Ассанж перебрался в Лондон, где 1 декабря 2010 года был арестован на основании ордера, выданного шведскими властями. Через четыре дня он был освобожден под залог.

Находясь в Великобритании под подпиской о невыезде в ожидании суда, Джулиан Ассанж попросил убежища у правительства Эквадора, укрывшись в посольстве этой страны в Лондоне.

В стенах этого посольства он провел почти семь лет. За это время шведская прокуратура закрыла дело против Ассанжа по обвинению его в изнасиловании.

Но 11 апреля 2019 года власти Эквадора лишили Ассанжа убежища. Он был арестован британской полицией и помещен под стражу по обвинению в нарушении условий освобождения под залог.

Великобритания дала президенту Эквадора Ленину Морено письменные заверения, что Ассанж не будет экстрадирован в США.