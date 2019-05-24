Российский бразилец интересует топ-клубы Европы

Фернандес заинтересован в переезде в Испанию и хотел бы поиграть в таком большом клубе, как «Атлетико».
При этом ЦСКА не планирует быстро расставаться с 28-летним игроком и потребует за него значительную сумму.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» рассматривает футболиста сборной России как замену Хуанфрану.
Кроме того, появлялась информация об интересе ряда других топ-клубов.
По информации британского таблоида Daily Star, интерес к игроку сборной России проявляет «Ньюкасл».
Тайнсайдцы считают, что смогут опередить в борьбе за Фернандеса «Атлетико», который еще не направлял ЦСКА предложение.
Сделка по 28-летнему футболисту оценивается в 26,5 миллиона фунтов.