Пт, 24.05.2019
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Российский бразилец интересует топ-клубы Европы

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Russia's defender Mario Fernandes (R) runs to celebrate after equalising for his team during the Russia 2018 World Cup quarter-final football match between Russia and Croatia at the Fisht Stadium in Sochi on July 7, 2018. / AFP PHOTO / Nelson Almeida / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS

ФОТО: NELSON ALMEIDA / AFP

Стали известны подробности возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Атлетико».

Фернандес заинтересован в переезде в Испанию и хотел бы поиграть в таком большом клубе, как «Атлетико».

При этом ЦСКА не планирует быстро расставаться с 28-летним игроком и потребует за него значительную сумму.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» рассматривает футболиста сборной России как замену Хуанфрану.

Кроме того, появлялась информация об интересе ряда других топ-клубов.

По информации британского таблоида Daily Star, интерес к игроку сборной России проявляет «Ньюкасл».

Тайнсайдцы считают, что смогут опередить в борьбе за Фернандеса «Атлетико», который еще не направлял ЦСКА предложение.

Сделка по 28-летнему футболисту оценивается в 26,5 миллиона фунтов.

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