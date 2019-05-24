Сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить?

Организованное CVKeskus.ee исследование показало, что мужчины могли бы достойно жить на среднюю брутто-зарплату 1970 евро, а женщины - 1773 евро. Кроме того, выяснилось, что чем старше становится человек, тем в большей зарплате он нуждается. Например, молодому человеку в возрасте 15-20 лет хватало бы брутто-зарплаты 1579 евро, однако работники старше 30 лет желали получать почти 2000 евро.

«Из исследования следует, что для достойной жизни больше всего нуждаются в хорошем заработке люди в возрасте 40 лет, когда ожидание по зарплате достигает максимума (2099 евро)», - прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт. «Как и следовало ожидать, самые низкие требования были у 16-летних, им хватило бы 1433 евро. С другой стороны, из этого следует, что для достойной жизни средней брутто-зарплаты Эстонии не хватило бы даже 16-летним. Поэтому молодежи приходится искать работу, где можно зарабатывать намного больше средней зарплаты», - сказал Хенри Аувэярт.

Ида-Вирумаа удивляет

Результаты исследования также показывают, что людям с более высоким уровнем образования для достойной жизни нужно больше денег. Ожидание по средней брутто-зарплате работников с основным образованием составляет 1625 евро, а работников с высшим образованием - 2031 евро.

Несколько удивляет, что лидером в части потребности в высокой зарплате является вовсе не Таллинн, а Ида-Вирумаа, жители которого для хорошей жизни нуждаются в брутто-зарплате 2019 евро. В таблице ожиданий по зарплате жители столицы занимают второе место с зарплатой 1910 евро.

Руководителям для хорошей жизни требуется на 500 евро больше, чем ассистентам

Если смотреть по сферам, то в самой большой зарплате для достойной жизни нуждаются руководители (2270 евро), специалисты, работающие в сферах строительства и недвижимости (2087 евро). За ними следуют работники финансового (1997 евро), маркетингового (1979 евро) и государственного (1939) секторов. Работники одного из самых высокооплачиваемых в Эстонии секторов – инфотехнологии – считают, что могли бы прожить на 1871 евро.

Чтобы выяснить достаточный для нормальной жизни размер зарплаты, крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee опросил 3029 работников. 38% отвечавших были моложе 30 лет, 50% - в возрасте 31-50 лет и 12% - старше 50 лет. По уровню образования 7% отвечавших имели основное образование, 23% - среднее, 28% - профессиональное и 42% - высшее образование.

Цена благополучия у мужчин выше

Мужчины 1970 € Женщины 1773 €

Людям более старшего возраста нужно больше денег

15–20 1579 € 21–30 1749 € 31–40 1970 € 41–50 1999 € 51–60 1953 €

Чем выше уровень образования, тем больше нужно денег

Основное образование 1625 € Среднее образование 1771 € Высшее образование 2031 €

ТОП 3 места, где для достойной жизни нужно больше денег

Ида-Вирумаа 2019 € Таллинн 1910 € Пярну 1895 €

ТОП 10 сфер, впереди - руководители