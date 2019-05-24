На основании ответов более 3000 работников выяснилось, сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить. По словам работников, средняя брутто-зарплата, обеспечивающая достойную жизнь, составляет 1865 евро, что на 555 евро больше, чем средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2018 году.
Организованное CVKeskus.ee исследование показало, что мужчины могли бы достойно жить на среднюю брутто-зарплату 1970 евро, а женщины - 1773 евро. Кроме того, выяснилось, что чем старше становится человек, тем в большей зарплате он нуждается. Например, молодому человеку в возрасте 15-20 лет хватало бы брутто-зарплаты 1579 евро, однако работники старше 30 лет желали получать почти 2000 евро.
«Из исследования следует, что для достойной жизни больше всего нуждаются в хорошем заработке люди в возрасте 40 лет, когда ожидание по зарплате достигает максимума (2099 евро)», - прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт. «Как и следовало ожидать, самые низкие требования были у 16-летних, им хватило бы 1433 евро. С другой стороны, из этого следует, что для достойной жизни средней брутто-зарплаты Эстонии не хватило бы даже 16-летним. Поэтому молодежи приходится искать работу, где можно зарабатывать намного больше средней зарплаты», - сказал Хенри Аувэярт.
Ида-Вирумаа удивляет
Результаты исследования также показывают, что людям с более высоким уровнем образования для достойной жизни нужно больше денег. Ожидание по средней брутто-зарплате работников с основным образованием составляет 1625 евро, а работников с высшим образованием - 2031 евро.
Несколько удивляет, что лидером в части потребности в высокой зарплате является вовсе не Таллинн, а Ида-Вирумаа, жители которого для хорошей жизни нуждаются в брутто-зарплате 2019 евро. В таблице ожиданий по зарплате жители столицы занимают второе место с зарплатой 1910 евро.
Руководителям для хорошей жизни требуется на 500 евро больше, чем ассистентам
Если смотреть по сферам, то в самой большой зарплате для достойной жизни нуждаются руководители (2270 евро), специалисты, работающие в сферах строительства и недвижимости (2087 евро). За ними следуют работники финансового (1997 евро), маркетингового (1979 евро) и государственного (1939) секторов. Работники одного из самых высокооплачиваемых в Эстонии секторов – инфотехнологии – считают, что могли бы прожить на 1871 евро.
Чтобы выяснить достаточный для нормальной жизни размер зарплаты, крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee опросил 3029 работников. 38% отвечавших были моложе 30 лет, 50% - в возрасте 31-50 лет и 12% - старше 50 лет. По уровню образования 7% отвечавших имели основное образование, 23% - среднее, 28% - профессиональное и 42% - высшее образование.
Цена благополучия у мужчин выше
|Мужчины
|1970 €
|Женщины
|1773 €
Людям более старшего возраста нужно больше денег
|15–20
|1579 €
21–30
|1749 €
31–40
|1970 €
41–50
|1999 €
51–60
|1953 €
Чем выше уровень образования, тем больше нужно денег
Основное образование
|1625 €
Среднее образование
|1771 €
Высшее образование
|2031 €
ТОП 3 места, где для достойной жизни нужно больше денег
Ида-Вирумаа
2019 €
Таллинн
1910 €
Пярну
|1895 €
ТОП 10 сфер, впереди - руководители
Управление
|2270 €
Строительство и недвижимость
|2087 €
Финансы
|1997 €
Маркетинг и реклама
|1979 €
Государственный и публичный сектор
|1939 €
Продажа
|1907 €
Инфотехнология
|1871 €
Промышленность и производство
|1854 €
Транспорт и логистика
|1848 €
Ассистирование
|1753 €