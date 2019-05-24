Пт, 24.05.2019
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До и после: на запущенном участке - современная пристройка к дому

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ФОТО: www.contemporist.com

Не у всех есть силы и желание разбивать на небольшом участке земли за домом роскошный сад. Вместо этого стоит рассмотреть возможность пристройки к дому, предлагает портал Kodustiil. 

Так и поступили архитекторы из лондонского бюро Studio 30: они создали проект красивого, идеально вписавшегося в участок и очень практичного расширения жилого дома, пишет Contemporist.

ФОТО: contemporist.com

В пристройке разместились кухня и столовая. Большие окна и частично застекленная крыша добавили этому, прежде полутемному пространству света. Раздвижные застекленные двери упрощают выход во внутренний дворик. 

ФОТО: contemporist.com

В ходе реконструкции были снесены все не несущие стены первого этажа, маленькое окно в спальне второго этажа заменено на большое, а заодно сделан ремонт на втором этаже. 

ФОТО: contemporist.com

Важно и то, что рождение современного дома произошло не за счет полного уничтожения двора. Оставлен и озеленен достаточно большой фрагмент участка, на котором теперь разбит чудесный садик. 

Больше информации находится ЗДЕСЬ.

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