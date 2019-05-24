Накануне выборов в Европарламент наиболее популярна Партия реформ

Проведенный с 20 по 23 мая опрос показал, что рейтинг Партии реформ составляет 22,8, а СДПЭ - 20,6%. Далее идет Центристская партия с 16,8%, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) с 11,8% и «Отечество» с 9,4%. У независимого кандидата Раймонда Кальюлайда 8,7%, у «Ээсти 200» - 5%, а у зеленых 2,7%.

Позиция Партии реформ среди эстонцев еще устойчивее - ее поддерживают 26,8%. У неэстонцев по-прежнему лидирует Центристская партия с 34,1%.

Первый номер СДПЭ Марина Кальюлайд особенно популярна среди женщин - 27,3%. Партия реформ отстает от нее по популярности среди женщин почти на 4%. Однако у мужчин популярнее всего именно Партия реформ - 22,1%, а EKRE поддерживает 18,4%.

Из восьми самых популярных кандидатов на первом месте Марина Кальюранд из СДПЭ - ее рейтинг 17%.