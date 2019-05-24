Накануне выборов в Европарламент наиболее популярна Партия реформ

Согласно заказанному Postimees и BNS социологическому опросу, за день до выборов в Европейский парламент наиболее популярна Партия реформ, за которой следует Социал-демократическая партия (СДПЭ).
Проведенный с 20 по 23 мая опрос показал, что рейтинг Партии реформ составляет 22,8, а СДПЭ - 20,6%. Далее идет Центристская партия с 16,8%, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) с 11,8% и «Отечество» с 9,4%. У независимого кандидата Раймонда Кальюлайда 8,7%, у «Ээсти 200» - 5%, а у зеленых 2,7%.
Позиция Партии реформ среди эстонцев еще устойчивее - ее поддерживают 26,8%. У неэстонцев по-прежнему лидирует Центристская партия с 34,1%.
Первый номер СДПЭ Марина Кальюлайд особенно популярна среди женщин - 27,3%. Партия реформ отстает от нее по популярности среди женщин почти на 4%. Однако у мужчин популярнее всего именно Партия реформ - 22,1%, а EKRE поддерживает 18,4%.
Из восьми самых популярных кандидатов на первом месте Марина Кальюранд из СДПЭ - ее рейтинг 17%.
Рейтинг Андруса Ансипа и Урмаса Паэта соответственно 10 и 9%, 9% также у Раймонда Кальюлайда. Поддержка центристки Яны Тоом составляет 8, Яака Мадисона из EKRE - 7, Рихо Терраса - 5, центриста Игоря Грязина - 4%.