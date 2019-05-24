Уволить начальника поможет опрос подчиненных

Как сообщает championat.com, клуб намерен опросить футболистов и оценить отношения между командой и итальянским специалистом, прежде чем принимать решение о его увольнении.

По информации издания, многие игроки синих недовольны Сарри, поскольку считают его тренировки слишком однообразными. Также часть футболистов были раздражены отношением тренера к защитнику и капитану команды Гари Кэхиллу, который в нынешнем сезоне был переведён в запас и практически не появлялся на поле.