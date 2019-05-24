Узнайте, какие именно домашние животные вынуждают россиян ремонтировать квартиры

Первенство по влиянию на частоту ремонтов одержали... грызуны: 41% хозяев хомяков, морских свинок и крыс задумываются о ремонте в результате их домашней активности. Второе место заняли птицы (36% владельцев обновляли свои квартиры в течение трех лет), третье – собаки (32%). При этом вероятность возникновения ремонта растет в зависимости от количества животных: делали ремонт 44% владельцев трех собак и 45% хозяев четырех кошек.

В 90% случаев ремонт, вызванный активностью животных, включал в себя замену обоев. 54% респондентов чинили поврежденные двери, 42% приходилось беспокоиться о новом напольном покрытии, а 49% меняли мебель. Это неудивительно, ведь 73% животных проводят на мебели почти все время. На ремонт, связанный с деятельностью животных, у большинства респондентов (46%) уходила сумма в диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей, у 42% инвестиции вписались в 100 тысяч рублей, а каждый десятый владелец активного питомца вложил в ремонт более 500 тысяч руб.