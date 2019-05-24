Узнайте, какие именно домашние животные вынуждают россиян ремонтировать квартиры

Райффайзенбанк проанализировал, как домашние животные влияют на частоту ремонтов. 26% владельцев животных, которые хотя бы раз на протяжении последних трех лет делали ремонт, назвали его причиной поведение питомцев. Вопросе приняли участие более 1,3 тысячи россиян, пишет Fontanka со ссылкой на kvadrat.ru.
Первенство по влиянию на частоту ремонтов одержали... грызуны: 41% хозяев хомяков, морских свинок и крыс задумываются о ремонте в результате их домашней активности. Второе место заняли птицы (36% владельцев обновляли свои квартиры в течение трех лет), третье – собаки (32%). При этом вероятность возникновения ремонта растет в зависимости от количества животных: делали ремонт 44% владельцев трех собак и 45% хозяев четырех кошек.
В 90% случаев ремонт, вызванный активностью животных, включал в себя замену обоев. 54% респондентов чинили поврежденные двери, 42% приходилось беспокоиться о новом напольном покрытии, а 49% меняли мебель. Это неудивительно, ведь 73% животных проводят на мебели почти все время. На ремонт, связанный с деятельностью животных, у большинства респондентов (46%) уходила сумма в диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей, у 42% инвестиции вписались в 100 тысяч рублей, а каждый десятый владелец активного питомца вложил в ремонт более 500 тысяч руб.
Несмотря на риски для мебели и ремонта, россияне не готовы отказаться от домашних любимцев. Каждый третий респондент (34%) согласен с тем, что размер расходов на ремонт неважен, когда питомец рядом. Только 5% опрошенных согласились с тем, что они откажутся от животного, если расходы на ремонт перевесят комфортный психологический порог.