Технологическая война добралась до наших с вами карманов

Эстонские мобильные операторы продолжают продавать Huawei

Три действующие в Эстонии оператора мобильной связи несмотря ни на что продолжают продавать продукцию Huawei.

По словам директора по маркетингу Tele2 Инес Эстрин, Huawei заверил предприятие, что в продававшихся до сих пор моделях ничего не изменится, и с моделями, уже поступившими в продажу и на склады все будет по-старому: они имеют поддержку и за них переживать не нужно. «Если ограничения начнут действовать, это, конечно, усложнит торговлю Huawei в Европе, - сказала Эстрин и заверила, что в ближайшее время никаких планов изменений в продажах Huawei все же нет. – По большому счету это негативно отразится и на потребителе, поскольку, таким образом, снизятся выбор и конкуренция на рынке мобильных телефонов. В плане будущего мы ждем определенных шагов».

Пресс-секретарь Telia Райго Неудорф отметил, что на теме Huawei еще рано спекулировать. «Сейчас важно понять, каковы дальнейшие планы и действия участников этой истории,- сказал он. – Мы продолжаем продажу пр одукции Huawei и следим за развитием ситуации, чтобы при необходимости помочь своим клиентам новой информацией и советами».

Позиция Elisa осталась неясной. Представитель фирмы Таави Тедер на вопрос Postimees, влияет ли неопределенность будущего мобильных телефонов Huawei на решение Elisa об их продаже, ответил следующее: «Цель Elisa – продавать телефоны, которые ценят клиенты, и мы представляем интересы клиентов, а не какого-то другого предприятия».

Два британских мобильных оператора EE и Vodafone были намного конкретнее и сообщили, что взяли паузу в продаже новых 5G Huawei. Исполнительный директор EE Марк Аллера сказал, что продажи не возобновятся до тех пор, пока не поступит информация, которая даст «гарантию долгосрочной безопасности этих телефонов».