Технологическая война добралась до наших с вами карманов

Выбросить свой мобильный телефон Huawei сразу или еще немного подождать? Стоит ли покупать нового «китайца»? О каких проблемах с безопасностью они говорят? Будет ли завтра утром еще работать приложение Maps? Ответы на эти вопросы попытался найти Postimees.
Говорят, что в Эстонии Huawei пользуется каждый пятый пользователь мобильными услугами, а по всему миру эти телефоны имеют около полумиллиарда человек.
16 мая стало тем судьбоносным днем, когда Министерство торговли США внесло коммерческие предприятия Huawei в список компаний, с которым американским фирмам запрещено сотрудничать без особого разрешения. Ограничение вступит в силу через 90 дней, то есть в середине августа.
Postimees не может давать людям советы, что приобретать, но сейчас необходимо признать, что трудно найти более неподходящее время для покупки мобильного телефона Huawei: западные партнеры под давлением политиков были вынуждены повернуться спиной к китайскому производителю и оставить его - по крайней мере, на первый взгляд - без жизненно важных программного и технического обеспечений. Небо над Huawei заволокло тучами.
Бесполезный банан
Правда заключается в том, что шаги Америки для Huawei означают возможность изменить производство своих мобильных телефонов, поскольку они наполнены компонентами, произведенными на Западе. Таким образом, большая часть мозгов мобильников Huawei поступает не откуда-то, а из Америки. В прошлом году Huawei сообщил, что у него вместе с производством компьютеров в США целых 22 поставщика.
Возьмем для примера новейший флагман P30 Pro. Видим, что в нем Huawei установил двухдюймовый процессор Kirin 980, но неизменным компонентом является графическая карта британского производителя ARM Mali-G76 MP10. В среду ARM сообщил, что немедленно прекращает сотрудничество с Huawei. И хотя речь идет не об американском предприятии, фирма имеет в США восемь подразделений.
Или возьмем память мобильных телефонов, приборы мобильных сетей, мозги – от мобильника снова не останется практически ничего. Удастся ли всего за 90 дней найти всему этому достойную замену, соединить с имеющимися системами и запустить обновленный комплект в работу на заводах? Весьма сомнительно.
Кроме производителей, которых можно видеть на иллюстрации, распоряжения прекратить продажи предприятию Huawei отдали Xilinx, Qualcomm, Broadcom, Intel и многие другие.
Но это лишь техническая сторона. Та же ерунда происходит и с программным обеспечением, то есть с Google. По стечению обстоятельств то же предприятие производит используемую в больше части впавших в немилость мобильных телефонов основную платформу Android. Плюс Maps, Youtube, Gmail и объединяющая все приложения для Android среда Google Play.
Google, как и все другие, подчинился распоряжению властей США и в начале недели сообщил, что новая аппаратура Huawei больше не сможет использовать его продукцию. Свободным программным обеспечением и бесплатной основной платформой Android Huawei, конечно, сможет пользоваться и в дальнейшем, что и делается, но там нет большей части того, что необходимо для современных смартфонов.
Если сейчас выбросить из Huawei все американское, в результате получится бесполезный банан. Вам он нужен?
Что мы знаем точно?
Поскольку все это уже начинается, издание попыталось выяснить, что сейчас должен знать обычный эстонский пользователь мобильной связи. На данный момент мы знаем то, что Huawei продолжит предлагать обновления в плане безопасности и постпродажные услуги для всех уже проданных или имеющихся на складах смартфонов и планшетных компьютеров Huawei и Honor. В этих приборах будут работать и все американские приложения, поскольку они получили сертификаты безопасности. Таким образом, спокойно: если телефон у вас уже есть, не нужно спешить с его отправкой в помойку.
Эстонские мобильные операторы продолжают продавать Huawei
Три действующие в Эстонии оператора мобильной связи несмотря ни на что продолжают продавать продукцию Huawei.
По словам директора по маркетингу Tele2 Инес Эстрин, Huawei заверил предприятие, что в продававшихся до сих пор моделях ничего не изменится, и с моделями, уже поступившими в продажу и на склады все будет по-старому: они имеют поддержку и за них переживать не нужно. «Если ограничения начнут действовать, это, конечно, усложнит торговлю Huawei в Европе, - сказала Эстрин и заверила, что в ближайшее время никаких планов изменений в продажах Huawei все же нет. – По большому счету это негативно отразится и на потребителе, поскольку, таким образом, снизятся выбор и конкуренция на рынке мобильных телефонов. В плане будущего мы ждем определенных шагов».
Пресс-секретарь Telia Райго Неудорф отметил, что на теме Huawei еще рано спекулировать. «Сейчас важно понять, каковы дальнейшие планы и действия участников этой истории,- сказал он. – Мы продолжаем продажу пр одукции Huawei и следим за развитием ситуации, чтобы при необходимости помочь своим клиентам новой информацией и советами».
Позиция Elisa осталась неясной. Представитель фирмы Таави Тедер на вопрос Postimees, влияет ли неопределенность будущего мобильных телефонов Huawei на решение Elisa об их продаже, ответил следующее: «Цель Elisa – продавать телефоны, которые ценят клиенты, и мы представляем интересы клиентов, а не какого-то другого предприятия».
Два британских мобильных оператора EE и Vodafone были намного конкретнее и сообщили, что взяли паузу в продаже новых 5G Huawei. Исполнительный директор EE Марк Аллера сказал, что продажи не возобновятся до тех пор, пока не поступит информация, которая даст «гарантию долгосрочной безопасности этих телефонов».
Конечно, вы можете купить новый телефон Huawei, но в длительной перспективе такое, разумеется, нельзя порекомендовать.
Чего мы точно не знаем – это будут ли уже проданные Huawei и после 15 августа получать обновления для Android. Кроме Android, Huawei построил свою платформу EMUI (Emotion User Interface), и обещает ее обновлять. А Android? Ответа нет.
Опасаться не нужно и за восстановление заводских настроек своего мобильника - это никак не повлияет на уже произведенные устройства, даже если в нем работают приложения и операционная система Google.
Но можно быть совершенно уверенным в том, что ни один Huawei и или его дочка Honor не получит недавно презентованную платформу Android Q.
Американские предприятия давят на Трампа
Верховный руководитель корпорации Huawei Рен Жейфей появился позавчера перед китайскими журналистами и несколько часов отвечал на их вопросы. В числе прочего, он дал понять, что то, что теперь будет делать США, совершенно не находится под контролем Huawei.
Но он утверждает, что некоторые американские партнеры Huawei уже обратились в правительство США, чтобы получить разрешение на продолжение сотрудничества с китайцами и после августа. По его словам, причиной происходящего может быть и то, что, например, оборот предприятия NeoPhotonics из Сан-Хосе на 44 процента состоит из заказов Huawei.
«СМИ должны понимать, что у этих американских фирм и Huawei одна судьба. Мы все являемся участниками рыночной экономики. Американские политики могли недооценить нашу силу», - сказал Рен и отметил, что у Huawei есть запасной план: на случай, если американские компоненты полностью станут недоступными для них.
«Есть некоторые компоненты, для которых у нас еще нет «запчастей», но их рано или поздно придумают», - добавил руководитель Huawei.
В любом случае Huawei предпочел бы, по его словам, продолжить сотрудничество с американскими партнерами, а не выращивать собственных: «Мы не можем быть изолированными от мира, мы должны быть его частью». Не стоит забывать, что у Huawei по всему миру 26 центров развития – бывшие лаборатории Nokia. Можно быть уверенными в том, что эти центры очень заинтересованы в выживании Huawei. Как и 80 000 работников предприятия.
Дигитальный мир раскалывается?
Отдаленным последствием происходящего может стать полный раскол дигитального мира. Например, могут разойтись интернет демократического Запада и Китая-России, и в последнем будут введены полностью отличные от демократического мира стандарты. Huawei в действительности уже создал и независимую от Android мобильную платформу, но никто ничего особо о ней не знает, и, естественно, никто для нее еще не создал ни одного мобильного приложения.
Не стоит забывать, что в нынешней радикальной ситуации творится новая история, которая уходит корнями в 2009-2010 годы, когда правительство Китая впервые начало блокировать американских интернет-гигантов и содержание их дочерней среды Youtube. С этого начался период, когда Китай принялся препятствовать работе зарубежных технологических предприятий в своей стране, в то же время, делая все от себя зависящее, чтобы помочь распространению своих предприятий на Западе.
США выступили против, особенно во время нынешнего президента, теперь это уже называют торговой войной. Начиная с этой недели можно с уверенностью говорить, что расширению китайских предприятий, по крайней мере, яркой китайской технологической звезды Huawei, на какое-то время положен конец.
Эта шумиха не помешала Huawei собрать журналистов со всего мира во вторник в Лондоне и, не упоминая о проблемах, представить новейший и «производящий особенно хорошие фотографии» мобильный телефон с четырьмя камерами Honor 20. Ох уж эти ироничные взгляды сотен журналистов…