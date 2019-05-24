МИД России: высказывания Керсти Кальюлайд противоречат друг другу

На вопрос, как МИД России оценивает то, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против возвращения России в ПАСЕ, тогда как ранее по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Кальюлайд отмечала, что нельзя бойкотировать диалог с Москвой, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что это двойственная позиция.

«Исходим из того, что каждое государство имеет право на свою точку зрения, в первую очередь, на внутреннюю политику и, конечно, на международные отношения. Но мы неоднократно говорили о том, что эта позиция не должна строиться только на политических фобиях и пристрастиях. Она должна основываться на аргументах, которые в свою очередь, выстраиваются на основе фактов»,- сказала Захарова.

«По итогам недавней министерской сессии Комитета министров Совета Европы в Финляндии все высказались в том контексте, что было ошибочно лишать Россию права голоса. Мы слышали заявления большого количество стран и делегаций, у которых не изменились позиции по целому ряду вопросов, вызывающих разночтения с Россией, но при этом они выступили в пользу возвращения голоса российской делегации и за равенство прав всех делегаций в работе этого органа»,- сказала Захарова.