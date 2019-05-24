Пересекавший дорогу мужчина попал сразу под две машины

Сообщение о несчастном случае на пересечении Нарвского шоссе и улицы Поска в Таллинне полиция получила около 8.30 утра.

На месте выяснилось, что сначала 78-летнего мужчину, который по предварительным данным переходил улицу в неположенном месте, сбил автомобиль Mitsubishi, после он получил удар и от машины Mazda.

И водитель Mitsubishi – 25-летний мужчина, и находившаяся за рулем Mazda 35-летня женщина были трезвыми, подтвердил пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк.