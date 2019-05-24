Пт, 24.05.2019
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Пересекавший дорогу мужчина попал сразу под две машины

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Politseiauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Сегодня утром в Таллинне пересекавший дорогу, по предварительным данным,  в неположенном месте 78-летний мужчина был сбит двумя автомобилями. Пострадавшего доставили в больницу, пишет Postimees.

Сообщение о несчастном случае на пересечении Нарвского шоссе и улицы Поска в Таллинне полиция получила около 8.30 утра.

На месте выяснилось, что сначала 78-летнего мужчину, который по предварительным данным переходил улицу в неположенном месте, сбил автомобиль Mitsubishi, после он получил удар и от машины Mazda.

И водитель Mitsubishi – 25-летний мужчина, и находившаяся за рулем Mazda 35-летня женщина были трезвыми, подтвердил пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк.

Попавший под две машины 78-летний пешеход с травмами был доставлен в больницу.

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