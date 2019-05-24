Невероятно жестокого пожизненно осужденного могут выпустить на свободу

Вопрос об освобождении 59-летнего Пятницкого будет рассмотрен в понедельник.

Закон предусматривает условно-досрочное освобождение осужденного пожизненно, после 30 лет отбытия наказания. На данный момент Пятницкий провел в тюрьме уже больше 35 лет.

Несколько лет назад суд, рассматривавший вопрос об освобождении осужденного, пришел к выводу, что освобождение преступника, отбывающего пожизненное заключение, через 14 лет после совершения последнего преступления, не согласуется с идей назначения наказания.

Пятницкого к четырем годам лишения свободы за ограбление 13 декабря 1983 года приговорил еще Верховный суд ЭССР.

Через два года Пятницкого уже в тюрьме признали виновным в убийстве с особой жестокостью, разбойном нападении, изнасиловании, удовлетворении половой страсти неестественным путем и хулиганстве и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Осенью 1992 года Верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве уже второго сокамерника и приговорил его к смертной казни.

Решением президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года смертный приговор Пятницкого был заменен пожизненным лишением свободы в тюрьме закрытого типа.

Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в причинении тяжких телесных повреждений сокамернику и наказал его девятью годами лишения свободы, которые признали покрытыми пожизненным заключением.