Тереза Мэй объявила об отставке

Она покинет пост главы правительства и главы консервативной партии вскоре после визита в страну президента США Дональда Трампа, который запланирован на 3 июня.

После ее ухода политики выберут нового лидера. Основным кандидатом в преемники считается бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Он уже рассказал, что планирует выдвигаться. В числе других потенциальных кандидатов называют нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, главу МВД Саджида Джавида и бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом.

Последняя 22 мая подала в отставку, выразив таким образом несогласие с позицией Мэй по выходу страны из Евросоюза. По ее мнению, Великобритания не восстановит суверенитет, проведя Brexit на нынешних условиях.