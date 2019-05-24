Российский эксперт: у нас смеются над идеями EKRE и "Отечества"

На прошлых выходных Суслов уже в который раз был в Таллинне на конференции имени Леннарта Мери, посвященной внешней политике и политике безопасности - настолько ему нравится это мероприятие.

Высказывания Суслова на Западе многим кажутся своеобразными, порой даже пугающими. Но сам Суслов, работающий вместе с главным идеологом агрессивной внешней политики Кремля Сергеем Карагановым, утверждает, что на родине его, напротив, считают прозападником.

По мнению Суслова, мы уже пять лет живем в состоянии новой холодной войны. Ошибка России, по его словам, состоит в том, что она проспала приближение Украины и Грузии к трансатлантическому пространству, но это не означает, что Москва потеряла бы эти территории.

Заодно Суслов отмечает, что в Балтийских странах Россия не заинтересована, хотя связи с ними находятся в упадке. Почему? Потому что для Кремля эти территории были, есть и будут иностранными, а вот Украина и Грузия, напротив, долгое время были частью метрополии.

Из слов Суслова вырисовывается основное послание России: Запад должен понять, что обеспечение безопасности Европы не может быть исключительно в руках НАТО, у Москвы тоже есть свои права.

- Вы знаете, что у нас недавно прошли выборы?

- Да.

- В результате у нас теперь образовалось правительство, в котором два партнера считают, что Эстония должна потребовать у России обратно принадлежавшие ей до войны территории. У правительства в целом по этому вопросу нет официальной и единой точки зрения, но как это повлияет на отношения двух стран в свете визита президента Керсти Кальюлайд?

- У нас есть превосходный обзор ситуации во внутренней политике других стран, и мы понимаем происходящие процессы. Но мы не воспринимаем всерьез требования этих двух партий. Мы считаем тему предъявления территориальных претензий закрытой, поскольку переговоры по этому вопросу давно закончились и пограничный договор, пусть и не ратифицированный, между сторонами все же парафирован. Если у некоторых правящих партий есть требования, это их дело.

- Я скорее хотел спросить, как относятся в России к предъявленным вам территориальным претензиям.

- С точки зрения России отношения Эстонии с Украиной и Грузией важнее, чем территориальные вопросы. Они на сегодня относятся к категории трагикомичного.

- Какими могут быть последствия, если это требование каким-то образом получит официальный ход?