Большинство из нас ежедневно использует множество сайтов и т.п., требующих пароли для аутентификации и обеспечения безопасности. С одной стороны, это понятно, ведь данные пользователя надо как-то защищать. С другой стороны, это раздражает, потому что мест, где необходимы пароли, очень много, и запомнить их все очень сложно. Есть ли выход, задается вопросом консультант Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.
Обычно для паролей установлены минимальные требования, и из-за этого нередко получается, что один пароль, причем такой, который легко запомнить, используется в разных местах. Как правило, такой пароль и легко подобрать. Поэтому стоит повторить прописные истины мира паролей, ведь только осторожность помогает избежать опасностей.
Минимальные требования
Хотя многие сайты сами устанавливают некие минимальные требования к паролям, они всё-таки есть не везде. Поэтому всегда стоит исходить хотя бы из таких принципов:
- Пароль должен быть не короче 8 знаков.
- Использовать заглавные и строчные буквы.
- В пароле должно быть не менее одной цифры и одного символа.
Как придумать пароль?
Высока вероятность, что используются простые и распространённые пароли, которые на вид отвечают требованиям, однако на самом деле не безопасны. Например, 1234abc или Password1! никого не защитят. Разумнее использовать пароль, который трудно угадать и человеку, и машине и в котором нет явной логики.