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Большинство из нас ежедневно использует множество сайтов и т.п., требующих пароли для аутентификации и обеспечения безопасности. С одной стороны, это понятно, ведь данные пользователя надо как-то защищать. С другой стороны, это раздражает, потому что мест, где необходимы пароли, очень много, и запомнить их все очень сложно. Есть ли выход, задается вопросом консультант Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.

Обычно для паролей установлены минимальные требования, и из-за этого нередко получается, что один пароль, причем такой, который легко запомнить, используется в разных местах. Как правило, такой пароль и легко подобрать. Поэтому стоит повторить прописные истины мира паролей, ведь только осторожность помогает избежать опасностей.

Минимальные требования

Хотя многие сайты сами устанавливают некие минимальные требования к паролям, они всё-таки есть не везде. Поэтому всегда стоит исходить хотя бы из таких принципов:

Пароль должен быть не короче 8 знаков.

Использовать заглавные и строчные буквы.

В пароле должно быть не менее одной цифры и одного символа.

Как придумать пароль?