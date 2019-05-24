Глава Еврокомиссии: Греция стала членом еврозоны благодаря фальсификации статистики

«Валютный союз должен быть надежнее брака, иначе никто не будет в него верить. Именно поэтому перед тем, как принимать страну в зону евро, нужно проверять все тщательнее, чем проверяли раньше. Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов», - цитирует Юнкера NEWSru.

Юнкер подчеркнул, что выводы из этой ситуации уже сделаны. «До сих пор упрекаю себя в этом: будучи министром финансов [Люксембурга в 1989-2009 годах], я был против того, чтобы независимые европейские статистические ведомства оценивали данные, которые предоставляют государства. Теперь мы это поменяли, теперь Евростат может в каждой стране ЕС все проверить. Европа в состоянии учиться на ошибках», - сказал он.