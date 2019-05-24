Главный тренер Швеции обвинил игроков из НХЛ в поражении от Финляндии

"Когда мы начинаем собирать команду, то не знаем, кто сможет приехать из НХЛ, - цитирует Гренборга Hockey News. - По каждому игроку приходится принимать отдельные решения, особенно, когда приглашаем игроков во время турнира. Учитывая наш тренерский опыт, мы понимаем, что игроки из НХЛ должны решать исход встречи в концовках. Однако в этот раз у них не получилось. "