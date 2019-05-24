Застройщики сами сдают в аренду непроданные квартиры: чем это грозит?

По словам руководителя коммерческого отдела Bigbank Аймара Роосалу, слишком много квартир, предназначенных для сдачи внаем, заранее планируется оставить в руках у застройщиков. Казалось бы, план хорош, но он может иметь негативные последствия, если на рынке недвижимости произойдет спад.
«Сегодня среди разработчиков недвижимости появилась новая тенденция – сдача внаем непроданных квартир, - сказал Аймар Роосалу. – Они говорят: сдадим-ка мы сами оставшиеся квартиры в аренду. Так рассуждает почти половина застройщиков, особенно об этом много твердят девелоперы микро-квартир. Я уже вижу кошмарные сны о переполненных объявлениями о сдаче таких квартир внаем порталах недвижимости. Застройщики оставляют слишком много объектов в своих руках! Банкротство одного такого застройщика означает не только уход одного игрока с рынка, но и срочную продажу его портфеля, наполненного съемным жильем. Финансовые трудности двух или трех таких разработчиков уже представляют серьезный риск для рынка съемной недвижимости».
«На данный момент состояние рынка недвижимости совсем не плохое, потому что еще десять лет назад этот перекос был незаметен. Ситуация стабильная, покупатели и продавцы активны. Однако если взрыв должен произойти, он произойдет», - сказал Аймар Роосалу.