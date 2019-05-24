Застройщики сами сдают в аренду непроданные квартиры: чем это грозит?

«Сегодня среди разработчиков недвижимости появилась новая тенденция – сдача внаем непроданных квартир, - сказал Аймар Роосалу. – Они говорят: сдадим-ка мы сами оставшиеся квартиры в аренду. Так рассуждает почти половина застройщиков, особенно об этом много твердят девелоперы микро-квартир. Я уже вижу кошмарные сны о переполненных объявлениями о сдаче таких квартир внаем порталах недвижимости. Застройщики оставляют слишком много объектов в своих руках! Банкротство одного такого застройщика означает не только уход одного игрока с рынка, но и срочную продажу его портфеля, наполненного съемным жильем. Финансовые трудности двух или трех таких разработчиков уже представляют серьезный риск для рынка съемной недвижимости».