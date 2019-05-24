Спустя две недели после задержания Россия предъявила обвинения капитану эстонского рыболовецкого судна

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Аннели Кольк сказала Postimees, что вчера вечером в Калининграде капитану предъявили обвинение. Кольк добавила, что эстонский консул дважды был на борту судна и общался с адвокатом, но, насколько известно, обвинение было предъявлено только капитану. Суть обвинения и возможный ход судебного разбирательства Кольк пока комментировать не может.

Российские власти уже две недели держат в Калининграде принадлежащее хаапсалуской фирме Morobell рыболовецкое судно Roxen. Капитана судна, ходящего под финским флагом, обвиняют в незаконной ловле рыбы в экономической зоне России, где Roxen поймал 7,5 тонны кильки.

Руководитель фирмы Райво Баум утверждает, что судно попало в запретную зону из-за ошибки в навигационной системе, а потому браконьерства или умышленного вторжение в экономические воды не было. В момент задержания на судне было 335 тонн рыбы, пойманной в разрешенной приграничной зоне. Законно пойманную рыбу частично перегрузили на другое судно Morobell Nessie и доставили в пункт приема.

Российские власти провели расследование на судне, проверили груз, навигационное оборудование и другие обстоятельства. По предварительным данным, суд может начаться уже в следующую среду. Вместе с капитаном на борту судна были еще четыре эстонца-члена команды. Никто из них официально не задержан, но команда вынуждена оставаться на судне, поскольку четверо членов экипажа – это минимальный состав, который должен оставаться на борту для поддержания работы судна. На борту хватает еды и питья, на землю команда не сходила.