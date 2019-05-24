"Бавария" готова выкупить немецкого таланта за астрономическую сумму

Как утверждает championat.com, немецкий клуб определил 23-летнего футболиста своей главной целью на межсезонье и в настоящий момент готовит предложение для «горожан» в размере £ 70 млн (€ 79,5 млн).

Как сообщалось ранее, сам Зане готов вернуться в Германию, поскольку недоволен количеством игрового времени в минувшем сезоне.