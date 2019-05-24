Пт, 24.05.2019
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  • "Бавария" готова выкупить немецкого таланта за астрономическую сумму

"Бавария" готова выкупить немецкого таланта за астрономическую сумму

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epa07384127 Manchester City's Leroy Sane in action during the UEFA Champions League round of 16 first leg soccer match between FC Schalke 04 and Manchester City in Gelsenkirchen, Germany, 20 February 2019. EPA/SASCHA STEINBACH

ФОТО: SASCHA STEINBACH / EPA

Мюнхенская «Бавария» ведёт работу над переходом полузащитника Лероя Зане из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

Как утверждает championat.com, немецкий клуб определил 23-летнего футболиста своей главной целью на межсезонье и в настоящий момент готовит предложение для «горожан» в размере £ 70 млн (€ 79,5 млн).

Как сообщалось ранее, сам Зане готов вернуться в Германию, поскольку недоволен количеством игрового времени в минувшем сезоне.

Полузащитник перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне Зане принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач. «Горожане» финишировали на первом месте в турнирной таблице, завоевав второе чемпионство подряд.

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