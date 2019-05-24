Экспресс-поезд позволит добраться из Таллинна до Петербурга за 4,5 часа

Eesti Raudtee и «Российская железная дорога» обсуждают планы по запуску скоростного поезда в Санкт-Петербург и открытию железнодорожного сообщения Тарту с Россией, и если сторонам удастся договориться, то до города на Неве из Таллинна можно будет доехать за четыре с половиной часа.