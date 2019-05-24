Пт, 24.05.2019
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Экспресс-поезд позволит добраться из Таллинна до Петербурга за 4,5 часа

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Железная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Eesti Raudtee и «Российская железная дорога» обсуждают планы по запуску скоростного поезда в Санкт-Петербург и открытию железнодорожного сообщения Тарту с Россией, и если сторонам удастся договориться, то до города на Неве из Таллинна можно будет доехать за четыре с половиной часа.

Как сказал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ в интервью Радио 4, эстонская и российская стороны создали рабочие группы, чтобы изучить экономическую целесообразность открытия двух новых линий: одна – Санкт-Петербург – Псков, другая – экспресс из Таллинна в Петербург, передает Rus.ERR.

«Если скоростной поезд в Санкт-Петербург будет запущен, изменится и маршрут поезда в Москву, который будет ходить через Псков», – сказал Лайдвеэ.

Привлечь пассажиров планируется за счет того, что пограничный контроль будет осуществляться на ходу.

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