Неподалеку от моста Выйду около Эмайыги посреди дня на скамейке храпел мужчина, рядом его спутница разговаривала сама с собой и время от времени вопила дрейфующим по реке уткам «Yes!». На второй скамейке молодец в синей куртке опрокидывал в себя бутылку «лимонада для мужчин» под названием Alexander. Там же отдыхал подтянутый мужчина в серой кепке, от которого чуть попахивало алкоголем и у которого за пазухой была припрятана бутылка белого вина, пишет Tartu Postimees.

Обычно разговорчивые мужчины не спешили представиться. Серая кепка злилась, что полицейские только что проехали мимо, но ничего не сделали. «Но почему тут нельзя пить – красивое место, скамейки и магазин рядом. Вы еще вечером сюда придите, тут у рынка собираются несовершеннолетние, которые курят и пьют, а полиция ничего не делает», - говорит он.

Не я, а другие

Серая Кепка – не единственный, кому жизнь между мостом Выйду и открытым рынком действует на нервы. Пьянка, шум, выброшенный в реку мусор и драки – повседневная часть тамошней жизни, место превратилось в позорище всего университетского города, о чем представители работающих там предприятий недавно написали в обращении вице-мэру Тарту Раймонду Тамму. Что же такого ужасного происходит возле реки? «Я нечасто здесь бываю, но некоторые пьют здесь каждый день, - сообщила прохлаждавшаяся там в четверг вечером Синяя Куртка. - Один мужчина каждый день приезжает сюда каждый день из Саверна, бесплатным автобусом он не может сюда добраться, это же другой уезд. А те на другой скамейке и вчера были здесь».

ФОТО: Margus Ansu

«Те другие» - то есть храпящий на соседней скамейке мужчина в черном и сидевшая рядом с ними женщина в черном по имени Леона, 54 лет. Мужчине лет было «а сколько их там, около пятидесяти». «Ой нет, мы тут нечасто бываем, пришли десять минут назад. Маргус устал, он по ночам мало спит, - пояснила Леона. – Я слежу, чтобы он не угодил в вытрезвитель». Хотя и такое бывало, в последний раз «не помню когда».

Выяснилось, что у неспешно текущей реки спал как сурок доктор Маргус, который вместе со спутницей с ранней весны 2016 года до зимы по доброй воле жил в палатке во дворе социального дома на улице Лубья, поскольку, как тогда говорил он сам: «Зачем мне их вши и прочие тараканы-шмараканы?» Доктором Маргуса стали звать жильцы социального дома, которым тот при необходимости оказывал первую помощь. Спрос был так велик, что Маргусу пришлось обзавестись аптечкой для первой помощи.

«Сначала мы жили в подвале на улице Лубья. Палаточные времена прошли, хватит, теперь у меня съемная квартира на улице Тяхе», - сказала Леона.

Она повторила, что они не сидят у реки с утра до вечера - что с того, что они не работают и «в данный момент свободные люди»? Хотя да, момент затянулся. «Прошлым летом Маргус ходил по городу и собирал тару, было много мероприятий, было прекрасное лето, - вспоминает Леона. - Какая-то сумма иногда перепадает, мы справляемся, мы же не сидим с утра до вечера за столом и не едим. Мы просто ходим по городу, нам нравится смотреть, как город развивается. Мы смотрим на новые строения, наслаждаемся природой, ходим на рынок и сидим здесь, глядим на людей».

Излюбленное место тартуских пьяниц на карте города. ФОТО: Artur Kuus

Людей из социального дома на Лубья на территории между мостом Выйду и открытым рынком теперь стало меньше. «Иногда бывают друзья Маргуса, но это никакие не банды – один приходит, другой уходит, - добавляет Леона. – Ой, вот молодых людей тут много. Но мы с ними не конфликтуем, хотя среди них был один идиот. Вообще я необщительный человек. И Маргус тоже».

На этом разговор и окончился. «Мужской лимонад» тем временем пробудил у Синей Куртке зов природы, но, завидев фотографа, мужчина решил отложить опорожнение мочевого пузыря в низком сосняке. Серая Кепка наслаждалась прекрасным весенним днем у реки и потягивала из бутылки белое вино.

Ежедневные пьянки

Если не считать этого блуждания в сосняке с приспущенными штанами, ничего особенно возмутительного у реки не происходило. Почему тогда исполнительный директор Dorpat Пилле Уйга, член правления центра Tasku Андриас Кульд, глава Seto Line Reisid Тоомас Сейн и руководитель по безопасности Viking Security в Тарту обратились к вице-мэру Раймонду Тамму из-за происходящего на этой территории?

«Здешняя ситуация беспокоит гостей города и тысячи тартусцев, которые проходят там ежедневно, - ответила Пилле Уйга. – Пьянки там – ежедневное явление, иногда первые жаждущие приходят уже в девять-десять утра. Многие те же, но есть и новые лица. В основном, там собираются две молодежные компании и взрослые любители алкоголя. Проблемы есть и с молодыми, и людьми постарше».

Пьянка, громкая музыка, драки, приставание к прохожим, засыпание под кустом, разбрасывание мусора и вандализм – вот основные претензии представителей фирм к любителям приложиться к бутылке у реки. «В марте алкоголик спал под окнами гостиницы, в конце апреля сломали стену гостиницы, а в начале мая разбили ее стеклянный фасад, - привела пример Пилле Уйга. – В прежние годы пытались вломиться на Pegasus, но мы справились, потому что судно охраняется».

«На наших судах разрушены колонки, теперь мы больше не держим там суда, - добавил Тоомас Сейн. – Они всех раздражают, то дерутся, то спят там. Это ужасное место, когда проезжаешь там мимо».

Если драка или шум становятся слишком громкими, работники гостиницы вызывают полицию, это бывает пару раз в год, хотя инцидентов случается значительно больше. Многие неприятности решают охранники Tasku.

ФОТО: Margus Ansu

Андриас Кульд не грозит гневно пальцем людям, угодившим в шестеренки судьбы, и молодежи. «Молодые люди на вмешательство реагируют спокойно, они отступают, когда на их поведение обращают внимание, - сказал он. – Проблема в мужчинах среднего возраста, которые не знают меры».

Естественно, у всех есть право находиться у реки, но в таком очень оживленном месте это деликатная тема. «Если двое пожилых людей сидят там с бутылкой пива и философствуют, очевидно, никто не вменит им это в вину, - сказал Андриас Кульд. – Но большая шумная компания, где не одно пиво, а не знаю сколько, отпугивает приличных людей. Дело вкуса, но хотим ли мы, чтобы у Тарту была такая визитная карточка?»

Мысли есть

На прошлой неделе представители фирм обсуждали проблему в мэрии.

Вице-мэр Раймонд Тамм ФОТО: MARGUS ANSU

«Сам я хожу там не каждый день, но факт, что люди, употребляющие алкоголь, там собираются и среди них есть и те, кто никому не мешает, и те, кто мешает, - констатировал вице-мэр Тарту Раймонд Тамм. – Поэтому там планируется что-то предпринять, например, мы проработаем усиление надзора».

В качестве профилактической меры планируется установить для молодежи между мостом Выйду и открытым рынком спортивные тренажеры. Будет также пересмотрено озеленение.

Мелькала мысль и о том, чтобы перенести скамейки повыше, где ходит больше людей. Но тогда и у приличных людей не будет возможности посидеть у воды. «Скамейки – сложный вопрос – говорит Раймонд Тамм. – С одной стороны, людям они очень нужны, но зачастую их используют пьяницы – и люди снова недовольны».

Мэрия будет заниматься этими темам, но план действий по решению проблемы пока не установлен, к тому же в городском бюджете на этот год нет на это денег. «Мы очень надеемся, что мэрия занимается этой проблемой, - сказала Пилле Уйга. – Жаль, что перед приезжими гостями наш город предстает именно в таком виде».

Сийм Линнард, руководитель тартуского района Лыунаской префектуры ФОТО: PPA Вызовы с этой территории бывают: кто-то заснул, кто-то пьет, молодежь дерется. Мы приезжали проверить молодежь, заводили дела о проступке в связи с распитием алкоголя и курением. Там рядом автовокзал, понятно, что молодежь там собирается. Если они не мешают остальным, это не проблема. Если мешают, выезжает патруль. Большой проблемы для полиции эта территория не представляет. Речь идет об общественном месте, которое предусмотрено для всех и где действуют определенные правила. Полиция не позволяет употреблять алкоголь в общественном месте, если мы такое видим, мы говорим, что необходимо прекратить. У реки мы должны быть особенно внимательны, поскольку одно пиво может превратиться в два и более, и есть опасность, что кто-то может упасть в воду. Не знаю, бывало ли там такое, но был вызов из-за одного слишком пьяного человека, который мог упасть в реку. Полиция не разрешает и справлять естественную нужду в публичном месте, этого делать нельзя, тем более, там рядом есть туалет. Полиция не хочет видеть и того, что в теплое время люди спят прямо под открытым небом или пытаются проспаться после пьянки. В этом случае вмешаться могут все, поскольку речь может идти о проблеме со здоровьем, человек может нуждаться в скорой помощи. Если же рядом со спящим стоит бутылка, надо позвонить по телефону 112. На прошлой неделе мы обсуждали, что можно сделать на территории между мостом Выйду и открытым рынком, чтобы улучшить ситуацию. Например, если поднять скамейки, алкоголики больше не будут находиться в столь укромном месте. Спортивные тренажеры привлекли бы туда больше людей и это сделало бы жизнь любителей спиртных напитков более неудобной. Понятно, пригодились бы и дополнительные патрули. Полиция обещает, что патрули будут ходить там чаще и мы будем выпроваживать оттуда людей, употребляющих алкоголь. Наша цель – не наказывать кого-то, а разъяснить людям, что можно и чего нельзя делать в общественном месте.