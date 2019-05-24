Пт, 24.05.2019
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Галерея: смелый интерьер не для всех, но рассматривать интересно

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После десятка строгих и скромных скандинавских интерьеров предлагаем, с легкой руки блога Pufik, рассмотреть фотографии вот этого интерьера, изобилующего ярчайшими красками и странными деталями.

Предполагаем, что многие из наших читателей после просмотра фотографий этой, мягко говоря, необычной московской квартиры, воскликнут: «Как здесь вообще можно жить?»

И действительно, интерьеры этого жилого пространства в дореволюционном доме пестрят насыщенными и где-то даже резкими оттенками — один раз посмотреть интересно, но созерцать подобную гамму ежедневно будет готов не каждый. Зато хозяйка квартиры дизайнер Ирина Маркман чувствует себя в такой среде довольно гармонично, ведь именно таким она всегда представляла себе свой любимый дом. 

Ирина сама активно участвовала в процессе ремонта: так, стены в гостиной были  оклеены акварельной бумагой, и она окрасила вручную каждый лист.

Как вам такое экстравагантное жилье?

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