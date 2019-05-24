Галерея: смелый интерьер не для всех, но рассматривать интересно

После десятка строгих и скромных скандинавских интерьеров предлагаем, с легкой руки блога Pufik, рассмотреть фотографии вот этого интерьера, изобилующего ярчайшими красками и странными деталями.
Предполагаем, что многие из наших читателей после просмотра фотографий этой, мягко говоря, необычной московской квартиры, воскликнут: «Как здесь вообще можно жить?»
И действительно, интерьеры этого жилого пространства в дореволюционном доме пестрят насыщенными и где-то даже резкими оттенками — один раз посмотреть интересно, но созерцать подобную гамму ежедневно будет готов не каждый. Зато хозяйка квартиры дизайнер Ирина Маркман чувствует себя в такой среде довольно гармонично, ведь именно таким она всегда представляла себе свой любимый дом.
Ирина сама активно участвовала в процессе ремонта: так, стены в гостиной были оклеены акварельной бумагой, и она окрасила вручную каждый лист.
Как вам такое экстравагантное жилье?