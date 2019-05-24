Галерея: смелый интерьер не для всех, но рассматривать интересно

И действительно, интерьеры этого жилого пространства в дореволюционном доме пестрят насыщенными и где-то даже резкими оттенками — один раз посмотреть интересно, но созерцать подобную гамму ежедневно будет готов не каждый. Зато хозяйка квартиры дизайнер Ирина Маркман чувствует себя в такой среде довольно гармонично, ведь именно таким она всегда представляла себе свой любимый дом.