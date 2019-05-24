Используют мертвых: на что готовы жители Эстонии ради «синего топлива»

«Синее топливо» - дизельное топливо специального назначения, на которое действует налоговая льгота. Его можно использовать только в сельскохозяйственных машинах, тракторах, самоходных комбайнах, сушилках или моторных лодках для профессиональных рыбаков. При строительстве использование этого топлива запрещено.

Благодаря низкой ставке акциза, литр «синего топлива» в среднем на 36 центов дешевле обычного топлива на заправках. Поскольку оно не представляет никакой угрозы для двигателя, возможность залить его в бак привлекает многих.

Из-за махинаций с «синим топливом» государство ежегодно недополучает около четырех миллионов евро налогов. Существенно сократить количество мошенничеств не смогли. Руководитель отдела налогового аудита Налогового департамента Райли Роосимаа объясняет, что борьба с нечестными водителями может в итоге оказаться значительно более затратной, чем недополученный налоговый доход. Поэтому каждый способ приходится тщательно взвешивать.

Документы умерших людей

В прошлом году к использованию допустили 83 млн литров «синего топлива», из которых 13,2 млн литров попало в автомобильные баки незаконным путем. Схема сама по себе проста: люди приезжают на заправку и заливают в бак дизельное топливо особого назначения до того, как продавец их обнаружит или зафиксирует целевое использование. Больше мошенничеств совершается на заправках «сначала заправь - потом плати».

Особую группу образуют мошенники, которые при заправке предъявляют продавцу документы уже умерших людей, ранее получившим разрешение на использование топлива особого назначения. Таким путем в прошлом году государство обчистили на 55 000 литров. Если сравнить эту цифру со всем объемом допущенного к использованию «синего топлива» - 83 млн литров, то «использование мертвых», по словам Роосимаа, не массовое явление, однако проблема все же требует внимания.

Налоговый департамент борется с мошенничествами, связанными с синим топливом, двумя способами. Во-первых, они делают проверки в реальном времени, то есть останавливают подозреваемого на шоссе, на месте деятельности или на заправке. Во-вторых, они связываются с людьми, заправившими автомобиль «синим топливом», чтобы проверить права и купленное количество топлива.

Мошенничество на стройке

За четыре месяца этого года Налоговый департамент обнаружил 41 нарушение Закона о специальной маркировке жидкого топлива. Последнее известное крупное мошенничество было обнаружено прошлым летом на одном дорожно-строительном объекте. Налоговый департамент потребовал с нарушителей акцизную разницу в размере примерно 12 000 евро, к которым добавились интрессы. Это говорит о том, что количество топлива было достаточно большим.