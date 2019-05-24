Пт, 24.05.2019
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Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею

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BRATISLAVA, SLOVAKIA  MAY 12, 2019: Russia's Alexander Barabanov, Ilya Kovalchuk, Alexander Ovechkin, and Dmitry Orlov (L-R) celebrate scoring in their 2019 IIHF Ice Hockey World Championship Preliminary Round Group B match against Austria, at the Ondrej Nepela Arena. Alexander Demianchuk/TASS

ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Сегодня на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Братиславе было принято официальное решение о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

О решении во второй день конгресса объявил президент ИИХФ Рене Фазель. В Братиславе сейчас проходит ЧМ-2019, игры турнира также принимал Кошице.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк презентовал заявку России на проведение матчей чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году.

Арена появится неподалеку от метро «Парк Победы». Также игры турнира пройдут в уже существующем Ледовом дворце.

ЧМ-2024 решено провести в чешских Праге и Остраве. В 2025 году чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании.

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