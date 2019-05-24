Движение искателей Бога планомерно скупает центральную часть Азери, жители поселка возмущены его планами

В поселке Азери, который в ходе административной реформы “переехал” из Ида-Вирумаа в Ляэне-Вирумаа, вечером 23 мая прошло многолюдное народное собрание. Жители выступают против Движения искателей Бога, которое массово скупает в поселке недвижимость, планирует открыть здесь международную религиозную школу и выкупить у волостных властей для организации молельного дома построенный когда-то самими жителями поселка дом культуры.
Было общее, стало - частное
Движением искателей Бога руководит белорусский пастор Сергей Шидловский. Движение протестантского происхождения, но при позиционирует себя как общехристианское, не делающее различий между конфессиями. По данным сайта движения, действует оно в нескольких странах, его основные базы находятся в Киеве, Москве и теперь - в эстонском поселке Азери. Кроме непосредственно религиозной деятельности, искатели бога проводят детские и молодежные лагеря, библейские курсы, распределяют гуманитарную помощь - бесплатно раздают продукты и содержат вполне обычные, платные магазины second hand.
Как отметил на собрании один из жителей поселка, в маленьком Азери издавна действуют сразу пять церквей или молитвенных домов разных конфессий, к которым относятся местные жители, и раньше это не вызывало никаких конфликтов. Однако еще одну религиозную организацию в поселке встретили “в штыки”.
Религиозные практики искателей Бога кажутся некоторым жителям странными.
“Вы вышли на субботник в куртках с надписью “Иисус любит Азери”, - сказала на собрании жительница Азери Анжелика Алексеева. - Откуда вы знаете?!”
Но в целом, конфликт вызван не религиозными различиями. Так, местный житель Виктор рассказал, что люди в обиде на новых соседей за гуманитарную помощь, которую они привозят жителям поселка. Бесплатным продуктам люди были рады, пока не обнаружили, что все они - просрочены.
Но главная причина недовольства жителей поселка в другом. Они рассказывают, что последователи пастора Шидловского купили 18 квартир в разных домах Азери и массово скупают пустующие муниципальные здания, которые были в поселке. Искателям Бога теперь принадлежит бывшее здание музыкальной школы и несколько участков вокруг нее. Рядом располагается дом культуры, который волостные власти также планируют продать, и пастор не скрывает, что хотел бы купить это здание. Фактически, в частной собственности религиозной организации оказалась центральная часть поселка между морем и поселковым прудом, которая раньше была публичным пространством для местного сообщества.
“За домом культуры - шикарный пруд. У нас проходят там народные гуляния, различные праздники, мероприятия. Конечно, это действительно шикарное место”, - рассказывает Анжелика Алексеева.
Свою собственность искатели Бога огораживают заборами и табличками, которые запрещают вход на их частную теперь территорию. Жители приморского поселка с негодованием рассказывали на собрании, что не могут больше ходить по привычным для них дорожкам и тропинкам - искатели Бога делают замечания и требуют не вторгаться на частную территорию.
Пастор отвечает уклончиво
В конце собрания пастор Сергей Шидловский согласился ответить на вопросы и претензии жителей поселка. Появление повсюду запрещающих табличек он объяснил тем, что кто-то из жителей поселка сваливал мусор на заброшенных участках.
“На самом деле, мы не против убрать эти таблички, если вы желаете. Без проблем! Поймите, что мы не хотели вас этим обидеть, - сказал пастор. - И так как я понимаю, что это ваше желание, буквально завтра все таблички будут убраны”.
Участники собрания отреагировали на это аплодисментами. Чаще реакция на слова Шидловского была другой - многие кричали на пастора. В то же время, ответы пастора на собрании производили странное впечатление - Сергей Шидловский более получаса выкручивался: почти ни на один вопрос не ответил прямо и умело уводил разговор в сторону.
Например, на вопрос, не является ли скупка недвижимости в поселке у моря коммерческим проектом, пастор ответил, что его религиозная организация вообще не занимается бизнесом. Жители указали ему на действующий бизнес - работающий в поселке магазин second hand, принадлежащий искателям Бога. Пастор ответил, что просто забыл о нем, поскольку не он был инициатором открытия этого магазина. В итоге, на заданный ранее вопрос о недвижимости он так и не ответил.
Жители против продажи ДК
Отдельным вопросом, волнующим жителей Азери, является планируемая продажа дома культуры. Они выступает не столько против того, что здание купит Движение искателей Бога, сколько против самого факта продажи.
Анжелика Алексеева рассказала, что в советское время дом культуры строили местные жители - рабочие кирпичного завода. Каждый обязан был отработать определенное количество часов на этой стройке, поэтому потомки строителей считают это здание своим.
Переезд дома культуры в здание школы противникам этой идеи тоже кажется невозможным.
“Я сама училась в этой школе почти 30 лет назад. Уже тогда актовый зал был в аварийном состоянии, - говорит Анжелика Алексеева. - А сейчас нам предлагают его вместо дома культуры. Зал - на втором этаже. На первом этаже - детский сад, на третьем - школа, а дом культуры будет посередине. Как это возможно?”
Активисты собрали 948 подписей против продажи дома культуры. Для поселка это внушительная цифра, поскольку в Азери всего менее 1,5 тысяч жителей. Под петицией подписывались не только постоянные жители, но и дачники из Петербурга и Москвы, которых здесь много.
“В эту субботу на мероприятии было 203 ребенка и 300 человек публики”, - говорит Галина Симониш, бывший директор дома культуры, о нужности этого здания для поселка.
По мнению властей, переезд дома культуры в здание школы позволит более оптимально использовать средства волостного бюджета.
Пастор Сергей Шидловский признал на собрании, что хотел бы купить здание дома культуры, когда волостные власти будут его продавать.
Один из жителей предложил пастору, чтобы завоевать доверие местных жителей, не покупать общественное здание, а финансово помочь волости с его ремонтом. И тогда искатели Бога смогут бесплатно арендовать здание, чтобы проводить здесь свои богослужения. Сергей Шидловский дал очень длинный и запутанный ответ, из которого следовало, что религиозное движение готово вкладывать деньги только в свою собственность.
При этом пастор заверил, что жители поселка смогут и дальше проводить здесь свои мероприятия - устраивать концерты, отмечать свадьбы и дни рождения. Правда, тут же выяснилось, что в этом случае будет действовать своеобразная религиозная цензура - не все произведения и не все музыкальные стили искатели Бога намерены выпускать на сцену.
От поселка при кирпичном заводе к “Городу молитвы”
Сколько искателей Бога сейчас в Азери, непонятно - волонтеры религиозной организации приезжают и уезжают. Но местные жители боятся их огромного наплыва в будущем. Сергей Шидловский неохотно подтвердил слух, что он планирует открыть в Азери международную религиозную школу, но ушел от вопроса, сколько человек будет в ней учиться.
По словам Анжелики Алексеевой, 20 и 21 августа в Азери также приедет 500 пасторов Движения искателей Бога. Для своего большого мероприятия члены религиозной общины арендовали дом культуры, который между собой уже называют церковью.
Другие жители говорили даже о том, что в поселок в августе приедут 20 тысяч человек. Пастор Сергей Шидловский на прямой вопрос, сколько человек приедет в поселок на большое мероприятие в августе, не ответил. Вместо этого от сказал, что жителей неправильно информировали, большого собрания в поселке не будет, а встреча членов религиозной общины пройдет в Таллинне.
На личной страничке пастора в соцсети ВКонтакте есть приглашение на пасторско-лидерскую конференцию, посвященную 20-летию Движения искателей Бога. В качестве мест проведения там указаны Таллинн и Азери. Регистрация на конференцию платная, и из прайс-листа следует, что всех участников из Таллинна на второй день планируется перевезти в Азери. Здесь пройдет экскурсия по месту, где будет построен международный молитвенный центр, и презентация некоего “Города молитвы”.