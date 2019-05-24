Движение искателей Бога планомерно скупает центральную часть Азери, жители поселка возмущены его планами

Участники собрания отреагировали на это аплодисментами. Чаще реакция на слова Шидловского была другой - многие кричали на пастора. В то же время, ответы пастора на собрании производили странное впечатление - Сергей Шидловский более получаса выкручивался: почти ни на один вопрос не ответил прямо и умело уводил разговор в сторону.

Например, на вопрос, не является ли скупка недвижимости в поселке у моря коммерческим проектом, пастор ответил, что его религиозная организация вообще не занимается бизнесом. Жители указали ему на действующий бизнес - работающий в поселке магазин second hand, принадлежащий искателям Бога. Пастор ответил, что просто забыл о нем, поскольку не он был инициатором открытия этого магазина. В итоге, на заданный ранее вопрос о недвижимости он так и не ответил.

Жители против продажи ДК

Отдельным вопросом, волнующим жителей Азери, является планируемая продажа дома культуры. Они выступает не столько против того, что здание купит Движение искателей Бога, сколько против самого факта продажи.

Анжелика Алексеева рассказала, что в советское время дом культуры строили местные жители - рабочие кирпичного завода. Каждый обязан был отработать определенное количество часов на этой стройке, поэтому потомки строителей считают это здание своим.

Переезд дома культуры в здание школы противникам этой идеи тоже кажется невозможным.

“Я сама училась в этой школе почти 30 лет назад. Уже тогда актовый зал был в аварийном состоянии, - говорит Анжелика Алексеева. - А сейчас нам предлагают его вместо дома культуры. Зал - на втором этаже. На первом этаже - детский сад, на третьем - школа, а дом культуры будет посередине. Как это возможно?”

Активисты собрали 948 подписей против продажи дома культуры. Для поселка это внушительная цифра, поскольку в Азери всего менее 1,5 тысяч жителей. Под петицией подписывались не только постоянные жители, но и дачники из Петербурга и Москвы, которых здесь много.

“В эту субботу на мероприятии было 203 ребенка и 300 человек публики”, - говорит Галина Симониш, бывший директор дома культуры, о нужности этого здания для поселка.

По мнению властей, переезд дома культуры в здание школы позволит более оптимально использовать средства волостного бюджета.

Пастор Сергей Шидловский признал на собрании, что хотел бы купить здание дома культуры, когда волостные власти будут его продавать.

Один из жителей предложил пастору, чтобы завоевать доверие местных жителей, не покупать общественное здание, а финансово помочь волости с его ремонтом. И тогда искатели Бога смогут бесплатно арендовать здание, чтобы проводить здесь свои богослужения. Сергей Шидловский дал очень длинный и запутанный ответ, из которого следовало, что религиозное движение готово вкладывать деньги только в свою собственность.