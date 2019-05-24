Фото: в Детском парке огромная ветка рухнула на тротуар

В Пярну в Детском парке (Lastepark) сегодня до полудня раздался жуткий грохот, когда доставлявший товар в уличный киоск фургон задела упавшая на тротуар ветка каштана, диаметр которой был несколько десятков сантиметров и вес несколько сотен килограммов, сообщает Pärnu Postimees.
К счастью, людей в этот момент поблизости не было и никто не пострадал. Ветка снесла автомобилю зеркало заднего вида и немного помяла крышу.
Испуганный водитель сказал, что утром уже привозил в киоск товар и проезжал по этой же дороге. «Тогда все обошлось», - уточнил он.
По его словам, он ехал по дорожке парка со скоростью пешехода.
Пресс-секретарь Пярнуской горуправы Герли Кыйв говорит, что рабочие осмотрят место происшествия, спилят ветку и очистят дорожку.