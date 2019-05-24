Таллиннские квартиры в подвалах и полуподвалах всего на треть дешевле остальных

Так, собственники и маклеры выставляют на продажу квартиры в цокольных этажах Пыхья-Таллинна по цене в среднем 1221 евро за квадратный метр, а стоимость квадратного метра квартиры, находящейся на средних этажах - от второго до предпоследнего - составляет уже 2386 евро. Большая разница наблюдается также в центре города, где за квадратный метр квартир в подвальных и цокольных этажах запрашивают в среднем 1794 евро, а за квадратный метр квартир на среднем этаже - 2932 евро.

«В старых или плохо отремонтированных домах проблемы чаще возникают на цокольных и последних этажах, но львиная доля причин разницы в ценах, вероятно, связана с сомнительной репутацией цоколя», - отметила руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров.

«Временно, в период учебы или накопления денег на покупку недвижимости, или в начале взрослой жизни, человек может некоторое время прожить и в полуподвале, но, запланировав взять кредит в банке и купить квартиру, оттуда скорее всего съезжают».

По словам Ноппель-Кокеров, роль квартир в цокольных этажах как временного жилья косвенно подтверждается и тем, что разница между ценами на аренду квартиры в полуподвале и квартиры на среднем этаже значительно меньше, чем разница между ценами продажи таких же квартир.