Прокуратура отдала обвиняющегося в сексуальных преступлениях Мартина Халлика под суд

«Мартину Халлику предъявлено обвинение по той же статье и по тем же эпизодами, по которым 29 ноября прошлого года ему было предъявлено подозрение. Мы по-прежнему считаем, что обстоятельства случившегося весьма деликатны и их невозможно обнародовать, не нанеся вреда частной жизни участников процесса. Суть обвинения и доказательства прокуратура представит суду на первом заседании, поскольку только суд может дать оценку доказательствам, собранным как прокуратурой, так и защитой. На основании выдранных из контекста отдельных доказательств нельзя делать выводы, а потому суд вынесет приговор только после изучения всех доказательств».