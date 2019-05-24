Картина дня: отставка Терезы Мэй, поездка в скандальный дом по уходу и охота за «синим топливом»

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку 7 июня. Читать далее...
Тереза - мем. Пять неловких моментов премьер-министра Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку. 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а обязанности главы правительства будет исполнять до избрания нового лидера. Читать далее...
Вонь, насилие и бессчетные предписания: из самого проблемного дома по уходу пропали три человека
Испачканные экскрементами простыни, наличие карцера, неприятная смесь запахов, распространяющаяся по дому, вши-гниды и избиение жильцов - это лишь некоторые шокирующие примеры того, в чем на протяжении более чем десяти лет канцлер юстиции, Департамент полиции и погранохраны, Ветеринарно-пищевой департамент, Департамент социальной защиты и другие ведомства упрекали находящийся в Ида-Вирумаа дом по уходу Аа. Читать далее...
Невероятно жестокого пожизненно осужденного могут выпустить на свободу
Тартуский уездный суд взвешивает возможность освобождения Олега Пятницкого, отбывающего пожизненное заключение за убийство двух человек и другие тяжкие преступления. Читать далее...
МИД России: высказывания Керсти Кальюлайд противоречат друг другу
По оценке представителя МИД России Марии Захаровой, позиция президента Эстонии Керсти Кальюлайд относительно возвращения России в ПАСЕ двойственна. Читать далее...
Российский эксперт: у нас смеются над идеями EKRE и "Отечества"
Территориальные претензии эстонских партий EKRE и "Отечество" к России для Москвы являются настолько второстепенным вопросом, что его не рассматривают всерьез, а даже смеются над ним, сказал в интервью Postimeesпрограммный директор связанного с Кремлем дискуссионного центра "Валдай" Дмитрий Суслов. Читать далее...
У Rus.Delfi меняется главный редактор
Как сообщает портал Delfi, с понедельника его русскую редакцию возглавит Андрей Шумаков, ранее работавший в журнале "Яна". Читать далее...
Экспресс-поезд позволит добраться из Таллинна до Петербурга за 4,5 часа
Eesti Raudtee и «Российская железная дорога» обсуждают планы по запуску скоростного поезда в Санкт-Петербург и открытию железнодорожного сообщения Тарту с Россией, и если сторонам удастся договориться, то до города на Неве из Таллинна можно будет доехать за четыре с половиной часа. Читать далее...
Городской позор: один храпит возле речки, другой чехвостит полицию, у третьего бутылка за пазухой
Неподалеку от моста Выйду около Эмайыги посреди дня на скамейке храпел мужчина, рядом его спутница разговаривала сама с собой и время от времени вопила дрейфующим по реке уткам «Yes!» На второй скамейке молодец в синей куртке опрокидывал в себя бутылку «лимонада для мужчин» под названием Alexander. Там же отдыхал подтянутый мужчина в серой кепке, от которого чуть попахивало алкоголем и у которого за пазухой была припрятана бутылка белого вина. Читать далее...
Используют мертвых: на что готовы жители Эстонии ради «синего топлива»
В прошлом году из-за махинаций с «синим топливом» государство потеряло 4 млн евро, при этом во многих случаях мошенники использовали даже документы умерших людей. Читать далее...
Сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить?
На основании ответов более 3000 работников выяснилось, сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить. Читать далее...
Технологическая война добралась до наших с вами карманов
Выбросить свой мобильный телефон Huawei сразу или еще немного подождать? Стоит ли покупать нового «китайца»? О каких проблемах с безопасностью они говорят? Будет ли завтра утром еще работать приложение Maps? Читать далее...
Спустя две недели после задержания Россия предъявила обвинения капитану эстонского рыболовецкого судна
Капитану рыболовецкого судна Roxen, задержанного 10 мая в российской экономической зоне, предъявили обвинение. Судну и капитану не разрешают покидать территорию России. Читать далее...