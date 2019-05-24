Картина дня: отставка Терезы Мэй, поездка в скандальный дом по уходу и охота за «синим топливом»

Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку 7 июня. Читать далее...

Тереза - мем. Пять неловких моментов премьер-министра Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку. 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а обязанности главы правительства будет исполнять до избрания нового лидера. Читать далее...

Вонь, насилие и бессчетные предписания: из самого проблемного дома по уходу пропали три человека

Испачканные экскрементами простыни, наличие карцера, неприятная смесь запахов, распространяющаяся по дому, вши-гниды и избиение жильцов - это лишь некоторые шокирующие примеры того, в чем на протяжении более чем десяти лет канцлер юстиции, Департамент полиции и погранохраны, Ветеринарно-пищевой департамент, Департамент социальной защиты и другие ведомства упрекали находящийся в Ида-Вирумаа дом по уходу Аа. Читать далее...

Невероятно жестокого пожизненно осужденного могут выпустить на свободу

Тартуский уездный суд взвешивает возможность освобождения Олега Пятницкого, отбывающего пожизненное заключение за убийство двух человек и другие тяжкие преступления. Читать далее...

МИД России: высказывания Керсти Кальюлайд противоречат друг другу

По оценке представителя МИД России Марии Захаровой, позиция президента Эстонии Керсти Кальюлайд относительно возвращения России в ПАСЕ двойственна. Читать далее...

Российский эксперт: у нас смеются над идеями EKRE и "Отечества"

Территориальные претензии эстонских партий EKRE и "Отечество" к России для Москвы являются настолько второстепенным вопросом, что его не рассматривают всерьез, а даже смеются над ним, сказал в интервью Postimeesпрограммный директор связанного с Кремлем дискуссионного центра "Валдай" Дмитрий Суслов. Читать далее...

У Rus.Delfi меняется главный редактор

Как сообщает портал Delfi, с понедельника его русскую редакцию возглавит Андрей Шумаков, ранее работавший в журнале "Яна". Читать далее...

Экспресс-поезд позволит добраться из Таллинна до Петербурга за 4,5 часа

Eesti Raudtee и «Российская железная дорога» обсуждают планы по запуску скоростного поезда в Санкт-Петербург и открытию железнодорожного сообщения Тарту с Россией, и если сторонам удастся договориться, то до города на Неве из Таллинна можно будет доехать за четыре с половиной часа. Читать далее...

Городской позор: один храпит возле речки, другой чехвостит полицию, у третьего бутылка за пазухой

Неподалеку от моста Выйду около Эмайыги посреди дня на скамейке храпел мужчина, рядом его спутница разговаривала сама с собой и время от времени вопила дрейфующим по реке уткам «Yes!» На второй скамейке молодец в синей куртке опрокидывал в себя бутылку «лимонада для мужчин» под названием Alexander. Там же отдыхал подтянутый мужчина в серой кепке, от которого чуть попахивало алкоголем и у которого за пазухой была припрятана бутылка белого вина. Читать далее...

Используют мертвых: на что готовы жители Эстонии ради «синего топлива»

В прошлом году из-за махинаций с «синим топливом» государство потеряло 4 млн евро, при этом во многих случаях мошенники использовали даже документы умерших людей. Читать далее...

Сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить?

На основании ответов более 3000 работников выяснилось, сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить. Читать далее...

Технологическая война добралась до наших с вами карманов

Выбросить свой мобильный телефон Huawei сразу или еще немного подождать? Стоит ли покупать нового «китайца»? О каких проблемах с безопасностью они говорят? Будет ли завтра утром еще работать приложение Maps? Читать далее...

Спустя две недели после задержания Россия предъявила обвинения капитану эстонского рыболовецкого судна