Графики: неэстонцы продолжают отворачиваться от центристов и поглядывают в сторону "Ээсти 200" и Партии реформ

Накануне выборов в Европарламент стали известны новые рейтинги партий. Согласно опросу, проведенному Kantar Emor по заказу Postimees, во второй половине мая реформисты сохранили уверенное лидерство, однако потеряли около 3% поддержки. В то же время нечем похвастаться Центристской партии, рейтинг которой составил всего 14,7%.
При этом центристы по-прежнему уступают EKRE, рейтинг которых также падает, социал-демократы топчутся на месте, а «Отечеству» и «Ээсти 200» удалось незначительно улучшить свои позиции.
Не радуют центристов и их рейтинги среди неэстонцев, в этой электоральной группе они потеряли еще 1,5% и упали до 37,6%. Вторым предпочтением для неэстонцев по-прежнему остается «Ээсти 200», рейтинг которой за последнее время практически не изменился. В то же время по популярности среди неэстонцев Партия реформ практически сравнялась с социал-демократами, за EKRE отдали бы свой голос около 3% иноязычных, а поддержка «Отечества» колеблется около нуля.
В Таллинне также по-прежнему лидирует Партия реформ, однако центристам удалось несколько сократить разрыв. Если в середине мая рейтинг центристов в столице опустился до рекордно низких 16,2%, то в мае они незначительно, но улучшили позицию до 17,7%, в то время как реформисты потеряли около 2 процентов поддержки и получили в конце месяца 34,1%. При этом рейтинги партий, входящих в правящую на Тоомпеа коалицию, выросли, а рейтинги оппозиционных сил пошли вниз.