Графики: неэстонцы продолжают отворачиваться от центристов и поглядывают в сторону "Ээсти 200" и Партии реформ

При этом центристы по-прежнему уступают EKRE, рейтинг которых также падает, социал-демократы топчутся на месте, а «Отечеству» и «Ээсти 200» удалось незначительно улучшить свои позиции.

Не радуют центристов и их рейтинги среди неэстонцев, в этой электоральной группе они потеряли еще 1,5% и упали до 37,6%. Вторым предпочтением для неэстонцев по-прежнему остается «Ээсти 200», рейтинг которой за последнее время практически не изменился. В то же время по популярности среди неэстонцев Партия реформ практически сравнялась с социал-демократами, за EKRE отдали бы свой голос около 3% иноязычных, а поддержка «Отечества» колеблется около нуля.