Магазины Эстонии не готовы отказаться от продажи сигарет

По словам пресс-секретаря Prisma Пирет Ланкотс, анализ ассортимента этой сети показывает, что привычки потребителей меняются и удельный вес здоровой продукции растет. "Но пока мы не приняли ни одного решения в части удаления из продажи табачных изделий", - сказала она, добавив, что поскольку с 1 июля вступают в силу изменения в Закон о табаке, все табачные изделия в магазинах можно будет получить только по запросу. "Это определенно повлияет на продажи и, будем надеяться, на привычки потребителей".

По словам исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдера, как торговцы они хотят поддерживать и приободрять людей в их выборе в пользу здорового образа жизни, однако нельзя лишать покупателя права самостоятельно определять содержимое своей покупательской корзины. "К сожалению, различные ограничения создают ситуацию, когда потребление направляется в другие каналы, и благородная цель по изменению образа жизни остается невыполненной".

С Пыдером согласен и пресс-секретарь Соор Мартин Мийдо. По его словам, каждый должен быть вправе свободно выбирать, что он хочет покупать, а что - нет.

По словам специалиста по коммуникациям Selver Риво Вески, их предприятие прежде всего думает о клиентах. "Уровень обслуживания, выбор товаров и покупательская среда в наших магазинах в точности соответствуют желаниям наших клиентов. Хотя табачные изделия вредят здоровью, мы считаем, что возможность выбора должна остаться. Мы не хотим создавать в одностороннем порядке неудобства для клиентов", - сказал Вески.